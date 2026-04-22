Elementos de EU sí trabajaban con gobierno de Chihuahua, confirmó Claudia Sheinbaum

Ante la situación, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, solicitó una reunión privada con la presidenta Claudia Sheinbaum para explicar la presencia de agentes de EU en la entidad. [Fotografía. Cuartoscuros]

El gobierno de Chihuahua, que encabeza la panista María Eugenia Campos, y agentes de Estados Unidos “estaban trabajando conjuntamente”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En su conferencia, la mandataria indicó que el Gabinete de Seguridad investiga cuál es la agencia a la que pertenecían los elementos estadounidenses que murieron la madrugada del domingo en un accidente.

Además, indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), que encabeza Ernestina Godoy, debe investigar si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional, ante lo cual, de confirmarse, deberían aplicarse sanciones.

No obstante, instó a la administración de la gobernadora María Eugenia Campos a que proporcione “la información veraz” del caso, luego de que el fiscal de la entidad, César Jáuregui, cambió su declaración.

“Ayer (lunes) el fiscal de Chihuahua cambió su declaración. Y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, vamos a decirlo así.

El domingo la fiscalía de Chihuahua difundió que dos agentes adscritos a la embajada de Estados Unidos en México murieron el domingo junto con el jefe de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, Pedro Oseguera, y su subordinado, Genaro Méndez, en un tramo de la carretera de la Sierra Tarahumara que comunica al municipio de Morelos con Guachochi, cuando regresaban de un operativo donde clausuraron seis laboratorios de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa; un día después, el fiscal aseguró que los agentes pidieron ride.

La presidenta refirió que la relación con las agencias del gobierno de Estados Unidos están reguladas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y subrayó que “no está permitido operaciones conjuntas en tierra” y una entidad federativa no puede colaborar de forma directa, sino a través de la Federación.

“De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También, el Senado de la República participa en estos temas porque son, en el Poder Legislativo, los responsables de velar por la relación internacional”, destacó.

–En el de Estados Unidos, ¿qué sería?, ¿un extrañamiento? –se le preguntó.

–Una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta. Pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así, y de que cualquier actividad que realicen agencias de Estados Unidos en nuestro territorio pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional –respondió.

Muro Campos solicita reunión con Claudia Sheinbaum

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, solicitó una reunión con la presidenta Sheinbaum para platicar sobre la polémica por el accidente en que murieron dos agentes estadounidenses y dos mexicanos.

Además, la gobernadora panista comentó que la fiscalía estatal trabaja en un reporte detallado sobre lo sucedido durante el operativo y que será presentado en las próximas horas a la ciudadanía.

Campos reconoció la labor de las Fuerzas Armadas, así como de la fiscalía estatal, durante el operativo que derivó en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas.