¿Qué exige Irán para firmar la paz con EU y evitar que la guerra escale? Esta es su condición a Trump

Estados Unidos e Irán mantienen diferencias sobre una posible tregua mientras el conflicto se acerca a los 100 días.

Irán condicionó un posible acuerdo de paz con Estados Unidos a la liberación de 24 mil millones de dólares en activos iraníes congelados, mientras advirtió que una reanudación de las hostilidades podría provocar una mayor escalada del conflicto.

De acuerdo con reportes de CNN, un alto funcionario iraní señaló que cualquier negociación para poner fin a las tensiones dependerá de que la administración del presidente Donald Trump acepte desbloquear esos recursos financieros.

Además, advirtió a Washington que “entraría en un corredor oscuro” si decide retomar las operaciones militares contra Teherán. Las declaraciones se producen en medio de un nuevo episodio de tensión entre ambos países en el Golfo Pérsico.

Irán afirma que decisión sobre un acuerdo está en manos de Trump

Estados Unidos e Irán seguían enfrentados sobre una posible tregua al comenzar el fin de semana, con el conflicto acercándose a los 100 días y Teherán afirmando que tanto él como Omán tienen soberanía sobre el estrecho de Ormuz.

Tras los enfrentamientos nocturnos entre Hezbolá e Israel en el sur del Líbano, Irán siguió insistiendo en un alto el fuego antes de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos. Un asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, declaró a CNN que “la pelota está en el tejado de Trump” en lo que respecta al acuerdo, e insistió en el desbloqueo de 24 mil millones de dólares en activos.

El presidente Donald Trump ha insistido durante meses en que Irán está al borde del colapso. El viernes declaró a la prensa: “Estamos teniendo un gran éxito con Irán”, y añadió que “no están en condiciones de poseer un arma nuclear”.

Pero el presidente, en una entrevista con NBC News durante un viaje a Wisconsin, admitió que Irán tenía cierta capacidad de misiles y drones, a pesar de haber dicho momentos antes que Estados Unidos había “destruido por completo” las capacidades militares del país y que este había sido “prácticamente decapitado”. Añadió que Irán aún conserva entre el 21 por ciento y el 22 por ciento de sus misiles.

“Son muchos misiles, pero no es lo que era cuando atacamos por primera vez”, declaró a la cadena de televisión.

EU ataca radares iraníes tras derribar drones

El Comando Central de Estados Unidos informó este viernes por la noche que las fuerzas estadounidenses derribaron otros cuatro drones iraníes de ataque unidireccional que se dirigían hacia el estrecho de Ormuz.

Añadió que, posteriormente, los militares atacaron las estaciones de radar de vigilancia costera iraníes en Goruk y en la isla de Qeshm para defenderse de nuevos ataques. Más temprano este día, Estados Unidos anunció que sus fuerzas habían incautado un superpetrolero sancionado que, según afirmó, formaba parte de la flota fantasma de Irán.

Con información de Bloomberg.