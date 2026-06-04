Trump llama ‘antipatrióticos’ a demócratas por limitar sus facultades en la guerra contra Irán

Trump critica voto en la Cámara de Representantes para limitar sus facultades en la guerra con Irán. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el voto en la Cámara de Representantes a favor de una medida de carácter simbólico que busca limitar las facultades del mandatario en la guerra contra Irán, iniciada sin autorización del Congreso.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump calificó de “sin sentido” la votación realizada la víspera, “justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”, y llamó “malos republicanos” a los cuatro legisladores de su partido que se sumaron a los demócratas para respaldar la resolución.

“¿Quién haría algo tan antipatriótico? Ellos saben en qué punto se encuentran las negociaciones. A los demócratas los mueve el ‘síndrome de delirio anti-Trump’. Preferirían ver fracasar a nuestro país antes que concederme otra victoria, una más de tantas”, advirtió.

Añadió que “en cuanto a los cuatro republicanos, esa es otra historia muy distinta: ¡son unos oportunistas que solo buscan lucirse! Debería darles vergüenza”, concluyó Trump.

¿Quiénes fueron los republicanos que se sumaron a los democratas?

Brian Fitzpatrick, de Pensilvania; Thomas Massie, de Kentucky; Tom Barrett, de Michigan, y Warren Davidson, de Ohio, fueron los republicanos que se sumaron a los demócratas para aprobar la resolución con una votación de 215 votos a favor y 208 en contra.

Esta es la primera ocasión en que una iniciativa relacionada con la guerra contra Irán obtiene el respaldo de la Cámara de Representantes. La resolución se suma a otra propuesta similar que avanzó en el Senado a finales de mayo.

Sin embargo, la medida todavía deberá superar el proceso legislativo en la Cámara Alta, donde los republicanos mantienen el control. Además, para entrar en vigor requerirá la ratificación del propio Trump.

La resolución se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, la cual exige autorización del Congreso para mantener operaciones militares prolongadas.

Los legisladores demócratas que impulsan la medida sostienen que Trump ordenó la ofensiva contra Irán sin la aprobación del Congreso. Por su parte, la Casa Blanca argumenta que el mandatario actuó dentro de sus atribuciones constitucionales.

La guerra contra Irán ya entró en su cuarto mes en medio de una frágil tregua y conversaciones de paz que aún no derivan en un acuerdo para poner fin al conflicto, iniciado por Estados Unidos e Israel, ni para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como respuesta a los ataques.