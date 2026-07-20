De los arrepentidos... Esto dijo ‘El Mayo’ Zambada en la carta completa a sus juzgadores

Ismael “El Mayo” Zambada, sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos por 17 cargos de narcotráfico y quien convirtió al Cártel de Sinaloa en la organización criminal más grande de México, llegó a una dura conclusión sobre su larga trayectoria criminal: “Nadie gana en una guerra como esta”.

En la carta completa que leyó durante la audiencia de su sentencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, el “Jefe de jefes” aseguró que se arrepiente del camino criminal que tomó y pidió que la violencia en México se detenga.

“Si hay algo valioso que pueda decir hoy, es esto: la violencia debe terminar. Tanto en México como en otros lugares afectados por este tipo de delitos, se pierden demasiadas vidas, se destruyen demasiadas familias y demasiados jóvenes quedan atrapados en un ciclo que solo conduce a la cárcel o a la muerte”, afirmó.

Zambada se declaró culpable de los 17 cargos de narcotráfico, lavado de dinero y delincuencia organizada en agosto de 2025 para evitar un juicio público. El domingo 19 de julio, el capo recibió la sentencia de cadena perpetua y el pago de 15 mil millones de dólares.

El abogado Frank Perez remarcó que el narcotraficante no hizo ningún acuerdo con las autoridades de EU para acusar a funcionarios mexicanos. “Mi cliente no está cooperando con los fiscales (...) No ha hecho tratos”.

‘El Mayo’ se disculpa con víctimas de la violencia

Al iniciar la misiva, ‘El Mayo’ Zambada se dirigió a las víctimas de la violencia del crimen organizado.

“Comparezco hoy ante usted consciente de que mis actos causaron daño —un daño real— a personas, familias y comunidades. Asumo plena responsabilidad por lo que hice. Elegí este camino y comprendo que hoy debo responder por esas decisiones", explicó.

El hombre de 76 años dijo ante el juez Brian Cogan que decidió no ir a juicio “porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello”.

“También comprendo la gravedad de la pena a la que me enfrento. Acepto mi castigo. No estoy aquí para pedir compasión; estoy aquí para asumir mi responsabilidad y pedir perdón por el daño que causé y por el ejemplo que di”, sostuvo Ismael “El Mayo” Zambada.

¿Cuál es el mensaje de ‘El Mayo’ Zambada a las futuras generaciones de mexicanos?

“El Mayo” Zambada lanzó un mensaje a la futura generación de jóvenes para que tomen un camino distinto al del crimen organizado.

“A la próxima generación le digo: elijan un camino diferente. No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”, apuntó el capo.

Zambada dijo que no puede cambiar lo que hizo pero sí asumir la responsabilidad por ello.

“Pasaré el resto de mi vida reflexionando sobre mis actos y con la esperanza de que, de alguna manera, mis palabras de hoy ayuden a alguien a evitar cometer los mismos errores”, explicó.