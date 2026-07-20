El camino de Ismael ‘El Mayo’ Zambada a EU: Desde su captura hasta la cadena perpetua

Ismael ‘El Mayo’ Zambada iba a una supuesta reunión con el gobierno de Sinaloa y la facción de Los Chapitos, con la que compartía el Cártel de Sinaloa; sin embargo, casi dos años después está por ser condenado a cadena perpetua, a la espera de que le cumplan su última voluntad legal: pasar el resto de sus días con la suficiente atención médica.

Secuestrado, golpeado y llevado en contra de su voluntad a Estados Unidos el 25 de julio del 2024, Ismael ‘El Mayo’ Zambada aún es motivo de una ‘guerra’ en Sinaloa, un debate sobre si merece pasar su condena en un hospital penitenciario, y tensiones entre los gobiernos de México y Estados Unidos sobre la operación en la que el también llamado ‘Señor de la Montaña’ fue detenido en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

Aunque Zambada y su defensa saben que no hay otra alternativa a la cadena perpetua, buscan evitar un penal de máxima seguridad como en el que cumple su condena quien fuera su compadre, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Pero, ¿qué pasó en estos casi dos años? Aquí una recopilación de momentos clave que debes tener en cuenta a horas de que den a conocer la sentencia contra ‘El Señor de la Montaña’.

¿Qué pasó tras la captura del ‘Mayo’ Zambada?

Tras aterrizar y ser capturado en un aeropuerto cerca de ‘El Paso’, Texas, ‘El Mayo’ Zambada comenzó su proceso ante la justicia estadounidense mientras afuera las autoridades develaban de a poco una traición, y que uno de los narcotraficantes más legendarios de la historia fue víctima de los niños que vio crecer.

Un día después, el viernes 26 de julio, el expresidente Andrés Manuel López Obrador pidió calma para confirmar la información, aunque la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, admitió que México no tuvo nada que ver en la captura.

Ese mismo día, Zambada fue llevado ante un juez en El Paso, donde se declaró no culpable por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero mientras se abordaban las versiones de una posible negociación para ser arrestado.

El sábado 27 de julio, mientras las autoridades desplegaban a elementos de seguridad en Sinaloa, la defensa del ‘Señor de la Montaña’, encabezada por Frank Pérez, aseguró que su cliente fue secuestrado a la fuerza por Los Chapitos, tras una emboscada en la que seis hombres lo esposaron y lo llevaron en contra de su voluntad a EU, desmintiendo un posible acuerdo con EU, y señalando directamente a la otra facción del Cártel de Sinaloa por los hechos.

Dicha versión se suma a lo que dijo un par de días después Rosa Icela Rodríguez, quien mencionó que Joaquín Guzmán López ya negociaba su captura con Estados Unidos, lo que abrió la puerta a una traición al ‘Mayo’ Zambada que después confirmó EU.

A inicios de agosto de 2024 se dio a conocer que Zambada sería juzgado en la Corte de Brooklyn, Nueva York, a la par que AMLO aseguraba que nada de lo que dijera ‘El Mayo’ afectaría a México, y tal como prometió el exmandatario, ya que a casi dos años, ‘El Señor de la Montaña’ no declaró algo que pusiera en peligro la soberanía del país ni las relaciones con Estados Unidos.

‘Mayo’ Zambada, víctima de una traición

El 10 de agosto de ese año, cuando finalmente tuvo la oportunidad de hablar, declaró que fue víctima de una traición a manos de Los Chapitos, y reveló que el motivo de la reunión en un rancho en Sinaloa el 25 de julio era para arreglar diferencias entre Héctor Melesio Cuén y el gobernador de Sinaloa, quien días después negó haber participado, y que “cayó en la mentira” de quien le prometió que acudiría.

Todos los días había noticias en torno a la captura del capo. Las fiscalías peleaban por las versiones del asesinato de Héctor Melesio Cuén y las autoridades definían las posibles acusaciones desde México; sin embargo, a mediados de agosto comenzó la guerra entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’, responsable de cientos de muertes y una ola de violencia que prevalece hasta la fecha.

Dicha guerra entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’ se alimentó, en parte, mientras ‘El Mayo’ se declaraba no culpable en EU y mientras Ovidio Guzmán, hijo del ‘Chapo’, era nombrado testigo protegido, lo que acrecentaba el conflicto armado entre ambas facciones, siendo septiembre de 2024 uno de los meses más caóticos y en el que los militares entraron a Sinaloa para contener la violencia.

Los meses pasaron, y el proceso contra ‘El Mayo’ Zambada se trabó mientras EU buscaba quitar a Frank Pérez de la defensa, mientras Sheinbaum asumía la Presidencia y mientras Trump estaba por llegar y declarar a los cárteles como organizaciones terroristas.

La pena de muerte y los inicios en el narco del ‘Mayo’ Zambada

Las audiencias de Zambada abordaban temas como su defensa legal, además de su desmejorado estado de salud, que dormía poco en prisión y que extrañaba a su hijo, esto mientras EU debatía si era necesaria la pena de muerte en su contra, y de que se revelara en una entrevista que ‘El Mayo’ no vendía fentanilo.

Febrero del año pasado fue otro mes polémico en el caso, ya que Zamada envió una carta con la que amenazó de ‘colapso’ si no era extraditado a México, además de que reclamó que su detención fue ilegal y no podía recibir la pena de muerte.

El caso nuevamente se enfrentó a audiencias retrasadas, y fue el 5 de agosto del año pasado que EU confirmó que no buscaría la pena de muerte contra ‘El Mayo’ Zambada en lo que habría sido un acuerdo, ya que días después se declaró culpable de ser líder del Cártel de Sinaloa, esto durante su audiencia del 25 de agosto.

Ese día declaró que su carrera en el narcotráfico comenzó plantando mariguana a los 19 años, lo que le abrió paso para después fundar el Cártel de Sinaloa:

“Durante mis más de 50 años en esta actividad, creé una gran organización criminal que dirigí y lideré, que se conoció como el Cártel de Sinaloa... La organización que dirigí promovió la corrupción en mi propio país. El pago de estos sobornos (a políticos) se remonta a mis inicios, cuando era joven y continuó durante los años del cártel. Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos y de México“, declaró en audiencia.

El acuerdo de culpabilidad implicaba enfrentarse a una cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares de su patrimonio.

La polémica entre México y EU a días de la sentencia del ‘Mayo’ Zambada

Semanas antes de que se revele la sentencia contra ‘El Mayo’ Zambada, la aparición de la aeronave en la que fue trasladado a EU en una exposición del FBI, lo que alertó a México y cuestionaron la participación del país en la captura del capo.

A la par, el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que el expresidente López Obrador no respondió a las llamadas telefónicas tras la captura, mismas en las que intentaba reiterar que EU no tuvo nada que ver en el operativo.

Dicha acción fue criticada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque no es posible una investigación a fondo debido a la inmunidad de la que goza el exembajador.

Mientras, la FGR confirmó que el piloto de la aeronave, Mauro ‘N’, conocido como ‘El Jando’, fue enviado a Estados Unidos sin que las autoridades obtuvieran información sobre cómo fue su participación en el secuestro del ‘Mayo’ Zambada.

‘El Jando’ sería piloto personal de Los Chapitos, y tras la ‘traición’ siguió cometiendo crímenes y fue detenido un mes después.

A horas de la audiencia, ‘El Mayo’ Zambada busca que EU tome en cuenta su petición: pasar su cadena perpetua en un hospital penitenciario, aunque los fiscales estadounidenses temen que pueda seguir dirigiendo al Cártel de Sinaloa desde prisión.

¿Se le cumplirá? Este lunes 20 de julio es su cita para definir el resto de su vida.