Sheinbaum reacciona a declaración de culpabilidad del ‘Mayo’ Zambada: ‘EU lo puso al mismo nivel que García Luna’

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la conferencia de prensa ‘la mañanera’ desde Palacio Nacional este martes 26 de agosto.

Durante la transmisión, el Gabinete de Seguridad presentaría los resultados de los últimos quince días. Sin embargo, de imprevisto, la mandataria anunció que se hizo un cambio de fechas para que los funcionarios de seguridad participen hasta el miércoles 27.

Sheinbaum resalta que la DEA considera a García Luna como narcotraficante

La presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que Terry Cole, director de la DEA, puso “al mismo nivel” a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, como un narcotraficante al que el gobierno de Estados Unidos detuvo.

La mandataria calificó como interesante que Cole incluyera a García Luna junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y a Ismael ‘El Mayo’ Zambada. Este último se declaró ayer culpable de dos delitos.

“Lo que más me llamó la atención el día de ayer fue lo que dijo el director de la DEA: ‘Hemos derribado a tres grandes narcotraficantes: el primero, García Luna; el segundo, El Chapo; el tercero, El Mayo’. Pone el director de la DEA al mismo nivel a dos conocidos capos de la droga y al que fue el secretario de Seguridad de Calderón. Así lo dijo, si revisan la declaración”, comentó.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum el 25 de agosto?

En la conferencia del día anterior, se expusieron temas de educación, donde se destacó los resultados del programa Mi Derecho Mi Lugar, que permitió al 68.4 por ciento de los estudiantes inscritos quedarse en su primera opción.

Además, se informó que el nombre de Lorenzo Córdova, excosejero presidente del INE, se eliminó de los libros de texto gratuitos, luego que se le otorgó un amparo a este último.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no pidió el desafuero de la senadora Lilly Téllez, quien en los últimos días se ganó los señalamientos como traidora a la patria por decir que los mexicanos estarían a favor del apoyo del gobierno de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles de la droga.

También, se refirió a la audiencia de ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos, quien ayer se declaró culpable y aceptó haber sobornado a elementos del ejército y políticos mexicanos para mantener su red criminal.