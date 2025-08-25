Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 25 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este lunes 25 de agosto de 2025 desde Palacio Nacional, en compañía del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante.
¿Qué pasó en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum hoy 25 de agosto de 2025?
La conferencia del pueblo de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los lunes se presenta el informe de Profeco sobre el precio de la gasolina y la canasta básica.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’
- La presidenta Sheinbaum aclaró que la CURP Biométrica no será obligatoria como identificación oficial a partir de su próxima incorporación.
- Al ser cuestionada sobre la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de no sancionar a Morena por los sobres amarillos que recibió Pío López Obrador, la mandataria aseguró que no tenía mayores comentarios.
- El tema de la mina de Calica continúa y la presidenta Sheinbaum explicó que se definirá la situación final tras la queja interpuesta por EU.
- Sobre la renuncia de Vidulfo Rosales como abogado de los padres de los normalistas para trabajar con Hugo Aguilar, la presidenta aseguró que no tiene mayor información al respecto.
- La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, anunció el medio maratón México Imparable, una iniciativa para promover el turismo deportivo.
- Claudia Sheinbaum defendió y explicó el nombramiento que hizo del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia, en medio de las críticas sobre esta decisión.
- A menos de un mes de que Claudia Sheinbaum encabece su primer Grito de Independencia, la mandataria aseguró que “es un gran privilegio” el hecho de que este evento sea encabezado por una mujer.
- Claudia Sheinbaum adelantó que Néstor Vargas será el representante del Poder Ejecutivo en el Órgano de Administración Judicial.
- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se fortalecerá la seguridad en plataformas de Campeche tras el nuevo robo de piratas.
- Al ser cuestionada sobre la decisión del Tribunal Electoral de no anular la elección Judicial pese al uso de acordeones, la presidenta Sheinbaum aseguró que se trató de “una resolución muy importante”.