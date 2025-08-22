Lilly Téllez ‘reta’ a Sheinbaum y va a televisora de EU: ‘No me van a callar’

La senadora Lilly Téllez compartió el video de su entrevista en redes sociales y defendió su postura. (Foto: @LillyTellez / Cuartoscuro)

La reciente entrevista de la senadora Lilly Téllez en Fox News desató un intenso debate tras presuntamente pedir la intervención de Estados Unidos en México.

La legisladora del PAN fue criticada por sus declaraciones, en las que sugirió que la ayuda de la administración de Donald Trump era necesaria para combatir a los cárteles en el país.

“Es absolutamente bienvenida la ayuda de los Estados Unidos para combatir a los cárteles en México. Ese es el sentir de la mayoría de los mexicanos”, aseguró la panista desde la cadena de noticias estadounidense.

¿Qué dijo Lilly Téllez en su entrevista a Fox News?

Durante la entrevista, Lilly Téllez afirmó que el actual gobierno en México protege a los narcotraficantes y a los cárteles de la droga, por lo que es bien recibida la ayuda ofrecida por el presidente de Estados Unidos para combatirlos.

“Los únicos a quienes no les gusta que el presidente Trump intente ayudarnos a los mexicanos contra los cárteles son los narcopolíticos”, declaró la senadora, quien posteriormente compartió su intervención en la televisora en su cuenta de X.

“Los mexicanos queremos ayuda contra cárteles porque son terroristas, aunque Sheinbaum lo niegue”, agregó en su mensaje.

Téllez enfatizó que su solicitud de ayuda no era un llamado a la intervención militar, sino a una colaboración más estrecha en la lucha contra el narcotráfico. Más tarde, en otro video, la senadora aseguró que no la harían callar.

Sheinbaum responde a Lilly Téllez: ‘Respeto a nuestra soberanía’

Las declaraciones de Téllez provocaron una fuerte reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó la postura de la senadora.

“No es menor que una senadora de la República haya dado una entrevista a un medio extranjero pidiendo la intervención. Yo nada más menciono que no es menor”, expresó la mandataria en su conferencia mañanera del jueves.

Sheinbaum defendió la soberanía de México y recordó que la intervención extranjera no es una opción. Asimismo consideró que las palabras de Téllez no solo son peligrosas, sino que también van en contra de la Constitución mexicana, que prohíbe el intervencionismo.

“Habrá algunos que buscan otra cosa (...) lo único que pedimos es respeto a nuestra soberanía, a nuestra autodeterminación, y siempre encontramos las maneras de llegar a acuerdos”, agregó la mandataria.

Morena acusa a Lilly Téllez de ‘traición a la patria’

La polémica entrevista también llevó a que algunos legisladores acusaran a Lilly Téllez de “traición a la patria”.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, instó a Téllez a separarse de sus funciones parlamentarias, argumentando que sus declaraciones promovían una narrativa hostil hacia México desde el extranjero.

Ante las críticas, la senadora del PAN defendió su postura en redes sociales, afirmando que su solicitud de intervención era “una mentira de Claudia Sheinbaum”.

Aseguró que su intención no era otra más que proteger a los mexicanos de la violencia de los cárteles y que no se trataba de un llamado a la intervención militar.