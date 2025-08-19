Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum EN VIVO: Sigue las actualizaciones minuto a minuto

Sigue las actualizaciones de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum. Este martes, la presidenta dedica su rueda de prensa al tema de salud

El caso de Jaqueline Yamileth, joven que murió durante una liposucción mal practicada, llega a la ‘mañanera’ de la presidenta Claudia Sheinbaum en este martes dedicado a temas de salud.

La mandataria fue cuestionada sobre este expediente por Sandra Aguilera, reportera de la ‘mañanera’ quien también fue víctima de negligencia en una cirugía estética que le provocó lesiones en las costillas.

La periodista afirmó que Sergio González, doctor desconocido por el Colegio de Cirujanos Plásticos, opera y da seminarios a pesar de que le fueron anulados sus Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

“Esos doctores que están trabajando con él ya encontraron otra manera de hacer fraude yéndose a Brasil: Estudian, se van, se inscriben directamente en Brasil y toman el curso en línea, o sea, aprenden a hacer cirugías en línea“, denunció Aguilera.

Se espera que David Kershenobich, secretario de Salud, responda sobre este tema en la conferencia de este martes 19 de agosto en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

‘Mañanera’ de Claudia Sheinbaum: Posibles preguntas para la presidenta este martes

Se prevé que Sheinbaum sea cuestionada sobre la decisión de Ismael ‘El Mayo’ Zambada de declararse culpable ante el juez que sentenció al ‘Chapo’, Brian Cogan, en una audiencia el próximo lunes 25 de agosto.

El exlíder del Cártel de Sinaloa había exigido su repatriación al Gobierno de México. La administración federal pidió la extradición de Zambada al Gobierno del expresidente Joe Biden en cuatro ocasiones, sin éxito alguno.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, ha declarado que la captura del capo está rodeada de irregularidades, incluido el posible secuestro de ‘El Mayo’ Zambada y que su transporte a Estados Unidos fue ilegal.

Sheinbaum también será cuestionada sobre Ricardo Monreal y Adán Augusto López, coordinadores de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, con quienes se reunió durante la tarde-noche del lunes.

“Hay una serie de iniciativas que vamos a enviar al Congreso y vamos a presentar aquí en la ‘mañanera’. (Queremos que) ellos conozcan las iniciativas y cuál es el interés del Gobierno de cuáles iniciativas queremos que sean aprobadas“, comentó la mandataria.

¿De qué habló Sheinbaum en la ‘mañanera’ del lunes?

La presidenta con A defendió a la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, quien desmintió haberse mudado a un exclusivo barrio de Madrid, España, como publicó el diario ABC.

“Yo sabía que ella vivía en México, ella vive en México, ya lo respondió. ¡Ah, pero la mentira!“, declaró.

La mandataria informó que el problema para la distribución de gasolina, que provocó desabasto en la Ciudad de México, Edomex y Nuevo León, quedó resuelto durante el fin de semana.

“Ya está resuelto. Y si no, si todavía queda algún tema, ya se resolvió, fue una cuestión de unos días”, enfatizó.