DEA se ‘cuelga la medalla’ sobre la entrega de capos mexicanos a EU: ‘Fue un trabajo de investigación’

Terry Cole, titular de la DEA, aseguró que la entrega de narcos a EU es un paso importante para desmantelar a los cárteles

Este 13 de agosto de 2025, Terrance “Terry” Cole, director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), destacó como un “avance crucial en la lucha contra los cárteles” la entrega de 26 capos mexicanos por parte de las autoridades de México. Este movimiento fue calificado como un paso firme en el desmantelamiento de las organizaciones criminales.

Entre los detenidos se encontraba Abigael González Valencia, “El Cuini”, quien lideraba el grupo criminal Los Cuinis, que operaba como el brazo financiero y logístico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de ser cuñado de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, jefe de dicha organización.

La captura de González Valencia, junto con otros importantes miembros de grupos como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, fue anunciada por la DEA en su cuenta oficial de X.

DEA se cuelga la medalla de entrega de narcos mexicanos

En su comunicado, Cole expresó que estas detenciones son fruto de “un trabajo constante de investigación” llevado a cabo por la DEA, en colaboración con las fuerzas de seguridad mexicanas.

Además, subrayó que este operativo representa un avance significativo en la estrategia de la DEA para desmantelar a las organizaciones designadas como “Organizaciones Terroristas Extranjeras”.

El funcionario también destacó que, con este golpe, 26 fugitivos vinculados al tráfico de drogas, que operaban principalmente en el transporte de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, ahora se encuentran bajo custodia estadounidense. Cole reiteró que estas acciones son el resultado del esfuerzo conjunto entre las autoridades de ambos países.