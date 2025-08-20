‘¿Viene drogada o sobria?’: Diputada del PT pide un antidoping para Lilly Téllez

La diputada del PT, Lilia Aguilar, pidió realizar un antidoping a la senadora del PAN, Lilly Téllez. (Fotos: Cuartoscuro)

En medio de una sesión cargada de tensión y confrontación en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, propuso realizar una prueba de antidoping a la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

Mediante un video compartido en su cuenta de TikTok, la legisladora acusó a la panista de intentar “reventar” nuevamente la sesión de la Comisión Permanente, y a manera de burla, aseguró que desde el partido, no estaban seguros de si Téllez “está drogada o ha venido sobria a esta sesión”.

Al inicio de su mensaje, la diputada Lilia Aguilar expresó que, para “sorpresa de nadie”, la televisora para la que trabaja Lilly Téllez le hizo una llamada para darle luz verde y pudiera comenzar “el show”. Esto, con la intención de boicotear la sesión de esta tarde.

“Así que estamos pidiendo oficialmente un antidoping para Lilly Téllez”, dijo la diputada del PT en tono de broma.

Lilly Téllez ‘sacude’ el Senado con denuncias contra Adán Augusto y Noroña

Este miércoles, la senadora del PAN nuevamente utilizó el pleno del Senado para denunciar directamente al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, como “líder de un cártel”, a quien responsabilizó públicamente de tener vínculos con el grupo criminal ‘La Barredora’.

Desde su escaño, Lilly Téllez afirmó: “A unos metros de mí está el líder del cártel de La Barredora”, y agregó que, según pruebas de las Fuerzas Armadas —como llamadas telefónicas—, Adán Augusto estaría protegido por la presidenta Claudia Sheinbaum,

La sesión de la Comisión Permanente de este miércoles también estuvo marcada por la confrontación entre Téllez y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, a quien reclamó su cercanía con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Ambos legisladores se enfrascaron en un “duelo de gritos”, después de que Téllez interrumpió a la diputada Dolores Padierna, quien fungía como secretaria de la Mesa Directiva, impidiéndole continuar con la lectura del orden del día.

“¡Que Noroña se manifieste sobre los 50 millones de dólares de recompensa por su amigo Maduro!”, exclamó la senadora. En respuesta, Fernández Noroña respondió que “no era tema” y pidió a la legisladora panista que dejara de interrumpir la sesión con sus gritos.

“Le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted. Sea decente por una vez en la vida”, le exigió el senador.

Téllez se refiere a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por el gobierno de Estados Unidos por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro, quien es acusado de tener presuntos vínculos con el crimen organizado, en específico con el llamado Cártel de los Soles.

Dicha organización criminal, de acuerdo con la administración de Donald Trump, está integrada por funcionarios de alto nivel de Venezuela que colaboran con grupos armados como las FARC para traficar drogas hacia territorio estadounidense.