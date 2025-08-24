‘No recibo regalos de ellos’: Sheinbaum rechaza obsequio de ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo de parte del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre.

Durante su visita a Xochistlahuaca este domingo 24 de agosto, para encabezar la Asamblea con Mujeres Artesanales, Sheinbaum bajó de la camioneta en la que viajaba para saludar a pobladoras del lugar.

En un video se observa que una mujer se acerca y le ofrece una bolsa de regalo y le dice: “de parte del licenciado Ángel Aguirre”.

En seguida la Presidenta respondió: “uy no mi amor, gracias”.

Ante la insistencia de la mujer añadió: “mándele saludos, pero dile que no, no recibo regalos de ellos”.

Esto sabemos del ‘pleito’ entre Claudia Sheinbaum y Ángel Aguirre

La presidenta Claudia Sheinbaum y el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre han protagonizado distintos desacuerdos relacionados con la seguridad y política.

Aguirre, investigado por presuntamente encubrir la desaparición de videos clave en el caso Ayotzinapa, cuestionó a la presidenta por su relación con la oposición.

Además, el ex gobernador criticó la estrategia de seguridad de Sheinbaum durante su mandato como jefa de Gobierno de la CDMX.

“La Ciudad de México no es ajena a la violencia, y la gestión de Sheinbaum no ha logrado frenar la creciente inseguridad que se vive en el país.”, declaró Aguirre.

El guerrerense también señaló que Sheinbaum sólo promete y no cumple, respecto a sus propuestas de campaña presidencial de la morenista.

Pese a que la mandataria no ha mencionado directamente a Aguirre por la desaparición de los normalistas, ha señalado:

"Las investigaciones deben continuar, y los responsables deben ser castigados, independientemente de quiénes sean. El caso Ayotzinapa es un doloroso recordatorio de que necesitamos un cambio profundo en las instituciones y en el sistema de justicia".

Con información de Quadratín