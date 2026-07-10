¿Tu cuenta de Instagram es pública? Meta puede usar tus fotos para entrenar su IA: Así puedes cambiarlo

Activistas y usuarios de redes sociales criticaron la nueva opción de Meta IA de Instagram, que permite que otras personas editen fotos públicas.

El principal sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA criticó este jueves el funcionamiento de Muse Image, el nuevo generador de imágenes con inteligencia artificial (IA) de Meta, al considerar “inaceptable” que las fotografías de usuarios de Instagram puedan utilizarse para crear contenido generado por Inteligencia Artificial generativa (IA) sin un consentimiento explícito previo.

La organización, que representa a unos 160.000 actores y profesionales de los medios en Estados Unidos, reaccionó al lanzamiento de Muse Image con un mensaje publicado en redes sociales en el que reclamó que Meta adopte un sistema de autorización voluntaria (“opt-in”) para cualquier uso de las imágenes de los usuarios.

“Cualquier cosa que no sea un consentimiento claro y visible para este tipo de usos de las imágenes de los usuarios de Instagram es inaceptable y constituye un enorme error de cálculo sobre el sentir del público respecto de los evidentes peligros y daños inherentes a ese uso”, afirmó el sindicato.

¿Qué es Muse Image de Meta, que permite a otros usuarios usar tus fotos públicas para modificarlas con IA?

Apenas el martes, Meta presentó Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes desarrollado por Meta Superintelligence Labs, que permite crear imágenes mediante inteligencia artificial generativa a partir de instrucciones de texto y también incorporar fotografías públicas de perfiles de Instagram cuando un usuario menciona una cuenta en sus solicitudes.

La herramienta está disponible de forma gratuita en Meta AI y se está integrando gradualmente en WhatsApp e Instagram, mientras la compañía prevé extenderla próximamente a Facebook y Messenger.

Muse Image “usa razonamiento avanzado para comprender indicaciones complejas”, aunque incluye sugerencias preestablecidas, y puede mezclar varias fotos para formar una imagen de alta calidad que se puede compartir y descargar en las redes sociales.

Sin embargo, el sindicato de actores de Estados Unidos SAG-AFTRA y activistas han advertido que la nueva actualización de Meta permite la modificación de fotografías públicas de usuarios de Instagram con un permiso ya preestablecido por Meta en la app, que puede ser desactivado por los usuarios.

Ante las críticas por la nueva función, la empresa sostiene que los usuarios mantienen el control sobre ese uso mediante una opción de configuración que permite impedir que sus fotografías públicas sean reutilizadas para funciones de IA.

No obstante, esa protección no está activada por defecto para las cuentas públicas, por lo que los usuarios deben modificar manualmente sus ajustes si desean excluir su contenido.

¿Cómo desactivar la opción de IA en Instagram, para que nadie use tus fotos?

Con la actualización de Meta, cualquier persona puede utilizar tus fotos si estas son públicas en tu cuenta de Instagram para modificarlas con inteligencia artificial generativa. Aquí te explicamos cómo desactivar esa opción de Muse Image.

Desde tu cuenta personal de Instagram:

Abre la aplicación de Instagram.

Ve a tu perfil y luego toca las tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el menú de Configuración y actividad.

Busca la opción “Compartir y reutilizar”.

Ahí, desactiva las opciones “Publicaciones” y “Reels” en los apartados que indican: “Permitir que las personas creen contenido con el tuyo y lo reutilicen”.

También puedes desactivar la opción “Reels” en el apartado “Permitir que las personas creen contenido con tu audio original y lo vuelvan a usar en Meta IA”.

Así puedes desactivar el permiso para que la IA de Meta no use tus fotos en Instagram. (EFE | Especial)

El lanzamiento ha generado críticas de organizaciones defensoras de la privacidad y expertos en derechos digitales, que consideran que el mecanismo debería requerir una autorización expresa antes de permitir el uso de imágenes públicas para generar contenido con inteligencia artificial, en lugar de obligar a los usuarios a desactivar la función posteriormente.

La controversia se produce mientras Meta acelera su estrategia en inteligencia artificial y este jueves la compañía también anunció Muse Spark 1.1, una nueva versión de su modelo de razonamiento para asistentes inteligentes, y adelantó que trabaja en Muse Video, un modelo de generación de video que busca ampliar sus capacidades de IA generativa.