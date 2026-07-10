Ojo aquí, Sam Altman: Apple acusa a OpenAI de robar secretos comerciales y señala a su jefe de hardware

OpenAI ha contratado a más de 400 antiguos trabajadores de Apple que ahora forman parte de la empresa.

Apple Inc. demandó a OpenAI por presunto robo de secretos comerciales y acusó a la startup de inteligencia artificial ya su jefe de hardware de coordinar una campaña para obtener información sobre productos aún no anunciados.

El fabricante del iPhone afirmó en una demanda presentada el viernes que OpenAI alentó a empleados de Apple a compartir información, componentes, planos y otros materiales relacionados con futuros productos, como parte de sus esfuerzos por desarrollar su propia línea de dispositivos.

Como parte de la demanda, presentada ante el Tribunal del Distrito del Norte de California, Apple también señaló a Tang Tan, jefe de hardware de OpenAI. Anteriormente fue vicepresidente de diseño de productos de Apple y lideró el desarrollo del iPhone, el Apple Watch, los AirPods y otros dispositivos dentro de la división de ingeniería de hardware de la compañía.

¿Qué exige Apple en su demanda contra OpenAI?

La disputa judicial representa un giro drástico para dos empresas que mantuvieron una estrecha relación en los últimos años. OpenAI, creadora de ChatGPT, ha suministrado tecnología clave para Apple Intelligence y el asistente digital Siri. Sin embargo, las tensiones han aumentado durante el último año, especialmente después de que OpenAI incorpora al exjefe de diseño de Apple Jony Ive para desarrollar nuevos dispositivos.

OpenAI, que se prepara para una oferta pública inicial (OPI) en los próximos meses, ha contratado a un gran número de ejemplos de Apple. Según la demanda, más de 400 antiguos trabajadores de la empresa ahora forman parte de OpenAI.

“En todos los niveles, desde integrantes de su equipo técnico hasta su jefe de hardware, y en coordinación con socios comerciales, OpenAI ha estado robando secretos comerciales e información confidencial de Apple”, afirmó el gigante tecnológico con sede en Cupertino, California, en la demanda.

“Como resultado natural, el incipiente negocio de hardware de OpenAI se sostiene sobre una base extremadamente frágil, corrompida desde sus cimientos por su dependencia ilegal de secretos comerciales obtenidos de manera indebida”.

Apple exige que OpenAI ponga fin a esas prácticas y destruya cualquier material propietario. La empresa, que solicita un juicio con jurado, también quiere que OpenAI rediseñe sus próximos productos para que no incorporen ninguna de sus tecnologías.

Un representante de OpenAI, con sede en San Francisco, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Apple señala a exingenieros por filtrar información confidencial

Apple aseguró que Tang Tan alquilaba a empleados a proporcionar información sobre futuros productos durante entrevistas de trabajo. La demanda también identifica al exingeniero de hardware del iPhone Chang Liu, de quien sostiene que entregó materiales confidenciales. Liu incorporó OpenAI en enero.

“Durante varias semanas, mientras desarrollaba hardware para OpenAI, el señor Liu accedió y descargó de forma encubierta decenas de archivos confidenciales de Apple relacionados con hardware, incluida una gran cantidad de información detallada sobre productos no lanzados, presentaciones de ingeniería, especificaciones técnicas y datos de proyectos propietarios”, señala la demanda.