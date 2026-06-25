¿Sigue el iPhone? Apple sube el costo de la Mac y del iPad: Así quedan los precios

Un portavoz de Apple explicó que la rápida expansión de la IA provoca un aumento en los precios de distintos productos.

Apple tomó la medida extrema de aumentar los precios de todas las Mac, los iPad, los dispositivos para el hogar y el Vision Pro, en un intento por compensar el incremento de costos provocado por una escasez sin precedentes de chips de memoria y almacenamiento.

Los aumentos de precios, que entraron en vigor este jueves en la tienda en línea de la compañía, se aplican a nivel mundial. Apple no elevó los precios del iPhone, el Apple Watch ni los AirPods, aunque insinuó que podrían producirse nuevos ajustes en otros productos en el futuro.

Las acciones de Apple llegaron a caer hasta un 5.3 por ciento, su mayor descenso intradiario en más de cuatro meses.

El precio inicial de la MacBook Neo subió de 599 a 699 dólares, mientras que la MacBook Air de 13 pulgadas pasó de 1, 099 a mil 299 dólares. La MacBook Pro de 14 pulgadas aumentó de mil 699 a mil 999 dólares, mientras que el modelo de 16 pulgadas ahora parte desde 2 mil 999, frente a 2 mil 499 dólares anteriores.

¿Cuánto costará el iMac de Apple?

El iMac ahora tiene un precio inicial de mil 499, frente a mil 299 dólares, y la Mac Studio pasó de mil 999 a 2 mil 499 dólares.

Un portavoz de Apple afirmó que “la rápida expansión de los centros de datos para inteligencia artificial ha generado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento” y que la empresa “nunca había visto un incremento de precios de componentes tan grande y tan rápido”.

Apple añadió que “hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estos aumentos, pero hemos llegado a un punto en el que necesitamos comenzar a subir los precios de varios productos, incluidos los incrementos para iPad y Mac”.

Los aumentos de precios son en gran medida inéditos y no tienen precedentes en la historia reciente de Apple, que nunca había aplicado incrementos generalizados en una parte tan amplia de su catálogo. La empresa ya había elevado el precio de modelos específicos —como el aumento de 100 dólares del iPhone 17 Pro el año pasado—, pero nunca de forma simultánea en varias categorías de productos.

‘Trabajamos para encontrar soluciones’: Apple sobre alza de precios

En marzo, Apple ya había incrementado los precios de la MacBook Air y la MacBook Pro junto con actualizaciones que incorporaban mejores especificaciones, ayudando a compensar esos aumentos.

“Sabemos que esta no es una buena noticia y estamos trabajando incansablemente para encontrar soluciones”, señaló Apple.

La versión superior de la MacBook Neo, con mayor capacidad de almacenamiento y Touch ID, ahora cuesta 799 dólares, frente a 699 dólares. Una MacBook Pro de 16 pulgadas con la máxima configuración de memoria y almacenamiento alcanza ahora un precio de 9 mil 999 dólares. La MacBook Air de 15 pulgadas pasó de mil 299 a mil 499 dólares.

La configuración M4 Pro de mayor gama del Mac mini aumentó a mil 599 dólares desde mil 399. El precio del modelo básico ya había sido elevado recientemente de 599 a 799 dólares, tras eliminarse la configuración de entrada.

El iPad Pro de 11 pulgadas pasó de 999 a mil 199 dólares, mientras que el modelo de 13 pulgadas aumentó de mil 299 a mil 499 dólares. El iPad Air de 11 pulgadas ahora cuesta 749, frente a 599 dólares, y el modelo de 13 pulgadas pasó de 799 a 949 dólares. El iPad básico aumentó de 349 a 449 dólares y el iPad mini pasó de 499 a 599 dólares.