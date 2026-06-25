¿Por qué tembló tan fuerte en Venezuela? Terremotos liberarían energía acumulada por más de 200 años

Los sismos que sacudieron Venezuela estarían relacionados con la acumulación de energía de la falla de Boconó, fuerza que se almacenó desde el terremoto de 1812, de acuerdo con los hallazgos de una investigación.

El artículo publicado en 2017 por siete investigadores sugiere que la falla se bloqueó desde aquel gran terremoto de hace más de 200 años, sin que haya registro de la liberación de energía de forma lenta.

“Dado que el análisis de radar de apertura sintética interferométrica no mostró deformación asísmica, asumimos que la falla está bloqueada desde el evento de 1812”, se lee en el texto titulado: Tasas de deslizamiento del Pleistoceno en la falla de Boconó a lo largo del límite de placas del Bloque Norte Andino, Venezuela.

“Es como un resorte que se sigue tensando sin soltarse”, explicó de forma sencilla Alejandro S. Méndez, ingeniero geólogo mexicano, que citó la investigación para explicar que lo ocurrido el 24 de junio en Venezuela sería prueba de los descubrimientos –y quizá advertencia– hechos hace nueve años atrás.

Los expertos apuntaban que el “bloqueo” de la falla de Boconó, que cruza Venezuela, provocaría un terremoto de magnitud entre 7 y 7.6; tal como ocurrió el pasado miércoles.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), los movimientos telúricos fueron de 7.2 y 7.5, los cuales ocurrieron solo con medio minuto de diferencia.

“Dado que el último evento sísmico a lo largo del segmento de falla de Boconó estudiado ocurrió hace 204 años, y como InSAR no muestra deslizamiento asísmico, inferimos un déficit de deslizamiento de 1 a 4 m. Esto implica que este segmento de falla de Boconó podría desencadenar un terremoto de magnitud 7.0–7.6”, concluyen en la investigación.

¿Qué placas provocaron los sismos en Venezuela?

En Venezuela se encuentran la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana, las cuales se mueven una contra la otra. Recordar que los terremotos ocurren por la acumulación de tensión.

La historia de Venezuela, como la de México, está marcada por grandes terremotos que provocaron muertes y destrucción.

En los años más recientes, se reportó un sismo en 1967 con una magnitud de 6.5. Y más de un siglo antes, en 1900, en cerca de Caracas, capital de Venezuela, hubo uno de 7.7.

Hasta el momento, el gobierno de Delcy Rodríguez confirmó que van 164 muertos y 971 heridos por los sismos ocurridos el jueves, y tras más de 12 horas se acumulan 30 réplicas.

Anunció la creación de un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas, donde continúan las labores de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros.