Venezuela pide usar app de vigilancia contra disidentes para reportar a desaparecidos por el terremoto

El Gobierno de Venezuela recomiendó el uso de VenApp para reportar a personas desaparecidas y derrumbes por el terremoto.

Una aplicación móvil venezolana para delatar a disidentes está siendo reutilizada como herramienta de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos en Venezuela el miércoles.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, instó a la población a utilizar VenApp para denunciar personas desaparecidas e infraestructuras dañadas.

Anteriormente se utilizó como herramienta de represión por parte del régimen después de las controvertidas elecciones presidenciales de Venezuela en 2024.

Mientras los venezolanos recurrían a las redes sociales para buscar a sus familiares desaparecidos, los residentes informaron que se había restablecido el acceso a X. La plataforma había estado bloqueada en el país durante aproximadamente dos años y solo se podía acceder a ella a través de VPN.

La empresa estatal de telecomunicaciones CANTV anunció que los servicios de internet, telefonía y televisión serían gratuitos durante las próximas 48 horas para facilitar las comunicaciones. Mientras tanto, la oposición lanzó un sitio web diseñado para ayudar a reunir a las familias separadas por el desastre.

‘Los estamos buscando’: Venezolanos usan redes sociales para buscar a desaparecidos por el sismo

Numerosos mensajes de familiares dentro y fuera de Venezuela sobre desaparecidos tras el terremoto han llenado en las últimas horas varias redes sociales, después de que dos potentes sismos sacudieran el miércoles el país con un saldo de al menos 164 muertos y 971 heridos y cuantiosos daños materiales.

“Desaparecidos, ¡los estamos buscando!”, “No sabemos nada de él”, “Necesito información de ellos” y “Ayúdanos a encontrarlas” son algunos de los textos que acompañan nombres, fotografías y otros datos sobre los desaparecidos, de distintas edades, puestos en las publicaciones, donde también hay números de contacto.

Buena parte de las personas desaparecidas viven en zonas del estado costero de La Guaira, aledaño a Caracas, el más golpeado y donde ha habido derrumbes de edificios por el terremoto, así como en sectores de la ciudad capital, que también registró afectaciones parciales de edificaciones.

El colapso de servicios de telefonía móvil y los cortes del servicio eléctrico en algunas zonas después de los sismos también dificultaron que las personas dentro del país y en el exterior pudieran confirmar el estado de sus familiares.

Funcionarios de Protección Civil, de la Policía Nacional, de la Guardia Nacional y de cuerpos de bomberos, entre otros, mantienen las labores de búsqueda entre las ruinas de los edificios que colapsaron, donde también continúan los trabajos de recolección de escombros.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos en su país, donde aseguró que se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.

De igual forma, anunció un fondo de 200 millones de dólares para la reconstrucción de las zonas afectadas.