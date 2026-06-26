¿De quién es la culpa? Estas sanciones podría enfrentar el conductor del atropellamiento masivo en Los Cabos

El automovilista que atropellamiento masivo de aficionados durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en Cabo San Lucas podría enfrentar penas de prisión que van de seis meses a 10 años, de acuerdo con el Código Penal de Baja California Sur, aunque su situación jurídica dependerá de los resultados de las investigaciones.

La Dirección General de Seguridad Pública informó que el conductor fue detenido en el lugar de los hechos y posteriormente trasladado bajo custodia policial a un hospital para recibir atención médica, ya que resultó lesionado de gravedad tras ser agredido por personas que se encontraban en el sitio.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado qué delito será imputado al conductor. La autoridad deberá analizar peritajes, testimonios, grabaciones de cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales, además del estado de salud de las 17 personas lesionadas, para determinar si existió responsabilidad penal y bajo qué circunstancias ocurrieron los hechos.

¿Qué sanciones podría tener el automovilista responsable?

El artículo 136 del Código Penal de Baja California Sur establece distintas sanciones para el delito de lesiones, las cuales incrementan conforme a la gravedad del daño ocasionado.

Las penas contempladas son las siguientes:

Seis meses de prisión o multa cuando las lesiones sanan en un plazo de hasta 15 días.

De seis meses a dos años de cárcel si las lesiones tardan más de 15 días y menos de 60 en sanar.

De dos a cuatro años de prisión cuando la recuperación requiere más de 60 días.

De tres a seis años si las lesiones dejan cicatrices permanentes en el rostro.

De cuatro a ocho años cuando provocan una discapacidad.

Hasta 10 años de prisión cuando las lesiones ponen en peligro la vida de la víctima.

Los hechos ocurrieron la noche del 24 de junio sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en la zona turística de Cabo San Lucas, donde cientos de personas celebraban la victoria de México sobre Chequia en la Copa del Mundo.

Videos compartidos en redes sociales muestran que un grupo de aficionados rodeó un automóvil negro, lo sacudió e incluso le lanzó objetos. Instantes después, el conductor aceleró para intentar avanzar, atropellando a varias personas antes de impactarse y detener su marcha.

Tras el choque, varias personas rodearon nuevamente el vehículo, golpearon la carrocería y sacaron por la fuerza al conductor, quien fue agredido físicamente antes de ser asegurado por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Baja California confirmó que 17 personas resultaron lesionadas, incluido el conductor, y que todas fueron trasladadas a distintas instituciones médicas para recibir atención especializada.

Mientras en redes sociales algunos usuarios sostienen que el automovilista actuó para proteger a su familia, incluidas personas menores de edad que viajaban en el vehículo, las autoridades no han determinado si existió una causa de justificación, como la legítima defensa o el estado de necesidad. Esa valoración formará parte de las investigaciones que realiza la autoridad ministerial.

La conducta de las personas que rodearon y sacudieron el vehículo podría ser analizada durante la investigación, aunque hasta el momento las autoridades no han informado sobre indagatorias en su contra ni posibles responsabilidades penales.