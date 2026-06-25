Esto sabemos del atropellamiento masivo de aficionados que celebraban el triunfo de México

Esto es lo que sabemos del atropellamiento masivo en Los Cabos tras celebración por victoria de México. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

Los festejos por la victoria de México vs. Chequia en la Copa del Mundo terminaron en tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un conductor atropelló a un grupo de aficionados que celebraban el triunfo del Tricolor.

El incidente ocurrió la noche del 24 de junio y quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que varias personas rodean un vehículo, lo sacuden e incluso le lanzan objetos antes de que el conductor acelere repentinamente y embista a quienes se encontraban frente al automóvil.

¿Cómo fue el atropellamiento masivo en Los Cabos?

Decenas de aficionados se encontraban en una celebración por el triunfo de la Selección Mexicana sobre Chequia, resultado que permitió al combinado nacional cerrar la fase de grupos del Mundial con paso perfecto.

Los hechos ocurrieron sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, en Cabo San Lucas. De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, un automovilista quedó atrapado entre la multitud.

Momentos después, varios asistentes se acercaron al automóvil e incitaron a otros aficionados a sacudirlo. La situación escaló rápidamente y, en cuestión de segundos, el conductor aceleró para abrirse paso entre la multitud, atropellando a varias personas antes de terminar impactado y detener completamente su marcha.

Tras el choque, un grupo de personas rodeó nuevamente el vehículo, golpeó la carrocería y sacó por la fuerza al conductor, quien fue agredido físicamente en el lugar.

El atropellamiento masivo dejó al menos a 17 personas heridas. (Foto: Captura) (Redes sociales)

En un primer momento circularon versiones en redes sociales que aseguraban que el hombre había fallecido debido a las lesiones sufridas. Sin embargo, posteriormente las autoridades confirmaron que se encontraba bajo custodia policial tras el suceso ocurrido en el festejo por victoria de la Selección Mexicana.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a distintas instituciones médicas del puerto para recibir atención especializada.

“Los lesionados fueron canalizados a distintas instituciones de salud del puerto para su valoración médica. El conductor de la unidad fue asegurado en el sitio, trasladado bajo custodia policial para recibir atención hospitalaria debido a las lesiones que presentaba y puesto a disposición de la autoridad ministerial competente, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho”, señaló la dependencia.

De manera preliminar, las autoridades reportaron un saldo de 17 personas lesionadas, incluido el conductor involucrado en el incidente.

¿Qué se sabe de los heridos y de la investigación del caso?

Tras los hechos registrados durante los festejos mundialistas, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

Además de recabar testimonios, las autoridades analizan videos captados por asistentes y cámaras de seguridad de la zona, material que podría ser clave para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Mientras continúan las indagatorias, los lesionados permanecen bajo observación médica y las autoridades no han dado a conocer información adicional sobre la gravedad de sus heridas.

FMF reacciona al atropellamiento masivo de personas en Los Cabos

Luego de que las imágenes del incidente se viralizaran en redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol emitió un comunicado para lamentar lo ocurrido durante los festejos por la victoria México vs. Chequia.

“La FMF lamenta profundamente el incidente ocurrido esta noche en Los Cabos durante los festejos de aficionados por la victoria de México. Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias, con el deseo de que quienes resultaron lesionados tengan una pronta recuperación. Confiamos en que las autoridades correspondientes esclarezcan lo sucedido y determinen las responsabilidades que correspondan”, indicó el organismo.

La Federación también manifestó su respaldo a las personas afectadas y reiteró su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos ocurridos.