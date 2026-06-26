Wall Street abre con pérdidas y ‘cauteloso’ con el sector tecnológico: ¿Cómo opera HOY?

Wall Street arranca la sesión con pérdidas generalizadas, en una jornada marcada por una menor toma de riesgo, mientras los inversionistas continúan evaluando las perspectivas de crecimiento y el comportamiento del sector tecnológico.

En Wall Street, el Nasdaq Composite baja 0.18 por ciento, en los 25 mil 313.79 puntos; el S&P 500 registra una disminución de 0.10 por ciento, ubicándose en los 7 mil 349.85 puntos; y el Dow Jones Industrial Average retrocede 0.06 por ciento, en las 51 mil 887.68 unidades.

De acuerdo con analistas de Valmex, el mercado continúa evaluando las perspectivas del sector tecnológico y el crecimiento asociado a la inteligencia artificial, donde si bien persiste el optimismo por la demanda vinculada a esta tendencia, también aumentan las dudas sobre la rentabilidad de las fuertes inversiones requeridas.

En tanto, analistas de Banorte señalaron que los inversionistas mantienen una rotación hacia sectores con valuaciones más atractivas, mientras persisten preocupaciones sobre la demanda de semiconductores y el comportamiento de las grandes tecnológicas.

Asimismo, las bolsas europeas registran caídas generalizadas, donde el IBEX 35 pierde 0.49 por ciento, en los 19 mil 417.80 puntos; el CAC 40 resta 0.86 por ciento, en las 8 mil 358.90 unidades; el FTSE 100 retrocede 0.39 por ciento, en las 10 mil 488.77 unidades, y el DAX baja 1.46 por ciento, en los 24 mil 630.34 enteros.

¿Cómo cotiza la Bolsa Mexicana de Valores HOY?

En nuestro país, los dos centros bursátiles también operan con pérdidas. El S&P/BMV IPC de la Bolsa Mexicana de Valores baja 0.09 por ciento, ubicándose en los 67 mil 355.38 puntos, mientras que el FTSE BIVA retrocede 0.09 por ciento, cotizando en los mil 351.88 enteros.

Por su parte, en el mercado internacional de petróleo, el West Texas Intermediate se coloca en los 69.10 dólares por barril, al disminuir 3.92 por ciento, mientras que el Brent disminuye 4.20 por ciento, cotizando en los 72.10 dólares por barril.

En conjunto, los mercados muestran una sesión de cautela, en un entorno donde la corrección en energéticos y la búsqueda de activos con valuaciones más atractivas siguen marcando el tono de operación.