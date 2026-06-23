¿¡Nani!? Peso cae con fuerza ante el dólar por posible intervención cambiaria en Japón

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 23 de junio.

El peso mexicano experimenta una difícil sesión ante el dólar este martes 23 de junio, debido a que los inversionistas muestran una postura más cautelosa por la expectativa de que el Banco de Japón haga una intervención cambiaria.

Hubo una llamada telefónica entre la ministra de Finanzas japonesa, Satsuki Katayama, y ​​el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El yen se cotizaba en torno a las 161.50 unidades por dólar, cerca de su nivel más bajo en cuatro décadas. Katayama declaró a la prensa que acordaron tomar medidas “audaces” en materia de divisas si fuera necesario y afirmó que ambos países están cada vez más alineados en cuanto a política cambiaria.

“Japón se está quedando sin opciones”, consideró Jayati Bharadwaj, jefa de estrategia de divisas de TD Securities, a Bloomberg TV. “Este ya ha sido un año muy turbulento; lo han intentado todo”.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar HOY 23 de junio?

El peso mexicano se deprecia 1.18 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.56 unidades, 19 centavos más con respecto al cierre del lunes 22 de junio.

Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group, comentó que la volatilidad podría incrementarse a lo largo del día ante la publicación de datos clave en el calendario económico: Las ventas minoristas y el IGAE de abril.

“Este flujo de datos duros llega en un momento de reconfiguración para las mesas de dinero, las cuales comienzan a ponderar un panorama interno más retador de cara al cierre de año”, agregó.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.98 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.02 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.45 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.96 por ciento.

Como el peso mexicano, otras monedas que se deprecian fuertemente ante el dólar son el florín húngaro con 1.08 por ciento; la corona sueca con 0.95 por ciento; la corona noruega con 0.89 por ciento; el dólar australiano con 0.87 por ciento, y el peso chileno con 0.87 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg