Peso queda inmóvil ante el dólar: Así está el tipo de cambio este lunes 22 de junio

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este lunes 22 de junio.

El peso mexicano arranca sin cambios ante el dólar este lunes 22 de junio. El mercado aún evalúa las expectativas de ver un incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal después de que el nuevo presidente, Kevin Warsh, advirtió que no tolerará una inflación elevada.

Además, las acciones en Wall Street retroceden desde niveles cercanos a máximos históricos, ya que una nueva caída de SpaceX opacó el optimismo generado por los avances en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

J.D. Vance, vicepresidente de EU, aseguró que las negociaciones con la República Islámica avanzaron durante el fin de semana, y reafirmó que el Estrecho de Ormuz ya se encuentra totalmente abierto para el tránsito de petróleo.

Cotización del peso ante el dólar HOY

El tipo de cambio no presenta movimientos respecto al cierre del viernes 19 de junio, cuando se ubicó en las 17.33 unidades.

“El tipo de cambio opera en un rango estrecho debido a la recuperación del dólar estadounidense, derivada de la normalización de las operaciones en el mercado estadounidense después del feriado del viernes, mientras que las monedas con diferenciales de tipo de cambio atractivos consolidan su avance matutino”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.74 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.78 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.49 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.95 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el rublo ruso con 0.94 por ciento; el zloty polaco con 0.51 por ciento; el won surcoreano con 0.43 por ciento; la rupia india con 0.37 por ciento, y el florín húngaro con 0.32 por ciento.

Con información de Bloomberg y Valeria López