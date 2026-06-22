Muere Alan Greenspan, quien dirigió la Fed previo a la crisis de 2008, a los 100 años

Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal (Fed) aclamado como un genio por haber guiado una expansión económica estadounidense que en aquel entonces alcanzó cifras récord, pero cuyo prestigio se vio empañado por la crisis financiera que estalló menos de dos años después de su dimisión, ha fallecido. Tenía 100 años.

Falleció el lunes en su domicilio de Washington, según un comunicado de su esposa, Andrea Mitchell, corresponsal jefe de NBC News en Washington. La causa de su muerte fueron complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson.

Los 18 años de Greenspan como presidente de la Reserva Federal, desde 1987 hasta su jubilación a principios de 2006, estuvieron marcados por un auge bursátil y un bajo desempleo. Más que los cuatro presidentes con los que trabajó o los siete secretarios del Tesoro con los que colaboró, Greenspan era considerado el artífice del buen funcionamiento de la economía.

«Alan Greenspan merece ser recordado como uno de los grandes banqueros centrales de la segunda mitad del siglo XX, en un contexto global, no solo en la Reserva Federal», declaró Roger Ferguson, quien fue vicepresidente de la Reserva Federal entre 1999 y 2006. Añadió que Greenspan «fue de los primeros en reconocer el impacto de la tecnología en el aumento de la productividad en Estados Unidos, lo que permitió que la economía creciera más rápido de lo que habíamos previsto, sin inflación».

En un comunicado emitido el lunes, la Reserva Federal afirmó: “El legado del presidente Greenspan perdura en la Reserva Federal: en aquellos a quienes asesoró directamente, en los economistas y funcionarios públicos a quienes inspiró, y en los marcos y prácticas que ayudó a configurar”.

¿Quién fue Alan Greenspan, presidente de la Fed?

El presidente de la Reserva Federal, con sus características gafas, se convirtió en un ícono de las finanzas globales gracias a sus discursos televisados ​​y sus testimonios ante el Congreso, que a menudo movían los mercados, una vez que los operadores y los periodistas descifraban su lenguaje, a menudo críptico, y se centraban en algunas palabras clave.

En un discurso de 1996 , Greenspan planteó una pregunta retórica: “¿Cómo sabemos cuándo la euforia irracional ha disparado indebidamente el valor de los activos, que luego se ven sometidos a contracciones inesperadas y prolongadas, como ha ocurrido en Japón durante la última década?”. Los inversores se centraron en la expresión “euforia irracional” y provocaron una breve caída de las acciones antes de que estas repuntaran aún más. La frase se incorporó al lenguaje común unos años después, cuando las acciones de empresas de internet, de alto precio, se desplomaron.

Los inversores confiaban en que Greenspan utilizaría las herramientas a su alcance, incluidos los tipos de interés, para sostener el mercado bursátil durante las grandes caídas. Esta idea —conocida como la « opción de venta de Greenspan», en referencia a la maniobra de inversión utilizada para limitar las pérdidas potenciales— fue criticada por generar un riesgo moral al hacer que el comportamiento arriesgado del mercado pareciera más seguro de lo que realmente era.

Crecimiento prolongado

El mandato de Greenspan fue el segundo más largo para un presidente de la Reserva Federal, solo superado por el de William McChesney Martin Jr. Coincidió con el período de crecimiento económico más estable desde la creación del banco central en 1913, una racha de 10 años entre una recesión que finalizó en marzo de 1991 y otra que comenzó en marzo de 2001. (La expansión de 2009-2020 superaría esa marca). El índice Standard & Poor’s 500 casi se cuadruplicó durante ese lapso, mientras que la economía estadounidense creció a un ritmo anual promedio del 3.5%. La tasa de desempleo promedió el 5.5% y alcanzó el 3.8% en abril de 2000, que en ese momento fue el nivel más bajo desde 1969.

Pero las presiones financieras fueron aumentando en los últimos años del mandato de Greenspan.

Algunos compradores de vivienda obtuvieron hipotecas de alto riesgo que no podían pagar. Otros se endeudaron considerablemente utilizando el valor de sus viviendas como garantía. Los bancos de inversión empaquetaron préstamos respaldados por hipotecas en valores, y las empresas vendieron protección contra impagos sobre esa deuda. El sistema siguió funcionando hasta que finalmente se agotó su combustible: el constante aumento de los precios de la vivienda.

Las transcripciones de las reuniones de política monetaria de la Reserva Federal en 2005 mostraron que el personal y los funcionarios del banco central habían identificado una burbuja inmobiliaria. Greenspan opinó que “cualquier burbuja que exista en el mercado inmobiliario se está conteniendo en esta etapa, y se está conteniendo en gran medida porque las tasas hipotecarias han subido y están empezando a tener un impacto”.

A mediados de 2007, los préstamos entre bancos se paralizaron, desencadenando una serie de acontecimientos que culminaron en la quiebra de Lehman Brothers Holdings en septiembre de 2008. La crisis llevó a la Reserva Federal y al sucesor de Greenspan como presidente, Ben Bernanke, a un terreno desconocido.

Greenspan y su gestión de la economía de EU

Reconocido durante mucho tiempo por su gestión de la economía, Greenspan se encontró en la inusual posición de tener que defenderse de las críticas que afirmaban que su enfoque pasivo hacia los mercados financieros y las burbujas —en concreto, la del sector inmobiliario, que se estaba inflando cuando dejó el cargo— había sentado las bases para el peor colapso económico desde la Gran Depresión. Al promover un auge de la productividad como señal de una supuesta nueva economía, Greenspan «fomentó y contribuyó a la mayor burbuja bursátil de la historia de este país», declaró en 2010 Paul Kasriel, antiguo funcionario de la Reserva Federal que entonces trabajaba en Northern Trust en Chicago.

Durante su mandato, Greenspan se opuso a una mayor regulación gubernamental del sector financiero. Tras el casi colapso del sistema financiero, declaró ante el Congreso y en discursos que los reguladores habían “fracasado” y que el “tsunami crediticio sin precedentes” demostraba que su ideología de libre mercado podría haber sido errónea. “Quienes, incluyéndome a mí, hemos confiado en el interés propio de las entidades crediticias para proteger el patrimonio de los accionistas, estamos conmocionados e incrédulos”, declaró ante los legisladores en 2008.

En su testimonio ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, designada por el Congreso, Greenspan dijo: “Tenía razón el 70% de las veces, pero me equivoqué el 30% de las veces”.

En su informe final, la comisión afirmó: «Más de 30 años de desregulación y de dependencia de la autorregulación por parte de las instituciones financieras, promovidas por el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, y otros, apoyadas por sucesivas administraciones y Congresos, e impulsadas activamente por la poderosa industria financiera en todo momento, habían eliminado salvaguardias clave que podrían haber ayudado a evitar la catástrofe».