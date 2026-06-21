‘Él ganó, ¡GRANDE!’: De la Espriella habla con Trump tras su triunfo en elecciones de Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato favorito de Donald Trump, se perfila como el ganador de las elecciones en Colombia.

Tras liderar los conteos de las elecciones presidenciales en Colombia, Abelardo de la Espriella se comunicó con la administración del presidente Donald Trump, con el objetivo de fortalecer las relaciones con Estados Unidos.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, felicitó a De la Espriella por los resultados favorecedores de las elecciones, aunque aún no son oficiales, y aseguró que la administración Trump “espera con interés trabajar estrechamente para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional”.

El objetivo de Donald Trump con el futuro gobierno de Abelardo de la Espriella, si es que se confirma su triunfo, es frenar la migración de Colombia a Estados Unidos, además de fortalecer lazos económicos.

“Los mejores días de Colombia están por venir”, escribió Rubio en sus redes sociales.

Trump felicita a Abelardo de la Espriella

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la victoria del ultraderechista Abelardo de la Espriella en las elecciones de Colombia, con un “Él ganó, ¡GRANDE!” en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares que le dan el triunfo por delante del candidato de izquierda Iván Cepeda.

Poco antes, el propio De la Espriella contó que había hablado con Trump, quien le mostró su “apoyo y reconocimiento” por la victoria.

De la Espriella era el candidato de Trump que describió como un líder “inteligente, fuerte y decidido” que impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la “ley y el orden”.

El candidato ultraderechista, considera a Estados Unidos un aliado “determinante para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia”.

De la Espriella prometió en campaña que un eventual gobierno dirigido por él prevalecerá la relación comercial con Estados Unidos.

Para Trump es la alternativa colombiana sobre lo que denomina “izquierda radical”, representada por Cepeda y considerado continuista de la política del presidente colombiano saliente, Gustavo Petro.

Con el 99.98 por ciento de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, logró 12.9 millones de votos (49.66 por ciento) y venció al izquierdista Iván Cepeda, que sumó 12.7 millones de sufragios (48.70 por ciento).

Con información de EFE.