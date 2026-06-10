Petro ‘arrinconado’ por su propio partido: ¿De qué delito electoral es acusado en Colombia?

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio. (Foto: AP)

El pedido de una congresista para que el presidente Gustavo Petro sea suspendido de su cargo temporalmente ha causado una polémica en Colombia y discusiones jurídicas sobre su alcance, al tiempo que fue rechazado por el propio mandatario.

La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la “suspensión provisional” del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó “suspender provisionalmente del ejercicio del cargo” al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 4:00 de la tarde, cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Arizabaleta argumentó su decisión en que puede ordenar la suspensión provisional del mandatario “siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación”.

¿De qué delito electoral es acusado Petro en Colombia?

En el documento se solicita que Petro sea suspendido hasta el 21 de junio, día en que se celebrará la la segunda vuelta presidencial entre el oficialista Iván Cepeda y el conservador Abelardo de la Espriella, en medio de una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política.

La investigación se refiere especialmente a publicaciones en X en las que Petro hizo referencia a los candidatos o usa expresiones como “el gato/tigre seguirá cazando ratones”, en lo que parece una alusión a De la Espriella, quien se apoda “El Tigre”.

El documento divulgado el miércoles por la prensa local fue firmado por Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes con funciones judiciales y encargada de tratar las denuncias contra el presidente y otros aforados.

Gustavo Petro dijo que la congresista que intenta suspenderlo le hace oposición —pese a ser de su ala política— y negó haber “hecho intervención en política”, en declaraciones a la prensa en Nueva York, donde llevó a cabo una exposición ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Agregó que sus menciones a De la Espriella son para defender su “buen nombre”, porque el candidato quiere acusarlo frente a la justicia estadounidense.

¿Se suspenderá a Petro como presidente?

Jorge Alejandro Ocampo, congresista miembro de la Comisión, aclaró en un video divulgado a la prensa que “no hay ninguna decisión tomada contra el presidente” por lo que continúa en funciones.

Aseguró que la Comisión se reunirá el miércoles, pero indicó que el documento no está en la agenda a discutir.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la medida al argumentar que jurídicamente la Comisión no tiene la potestad por sí sola de suspender al presidente del país, menos aún cuando es un pedido de una sola congresista.

“Sólo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara (baja) actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente”, explicó en la red social X.

En el mismo sentido se pronunció el expresidente Iván Duque (2018-2022), opositor al gobierno de Petro, quien recalcó que un congresista no puede suspender al presidente.

Con información de EFE