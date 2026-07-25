DEA ofrece recompensa por ‘El Botanas’, operador de Los Mayos en la frontera México-Guatemala

La DEA publicó en redes sociales la ficha de búsqueda de Horacio De la Cruz Mazariegos, alias 'El Botanas'.

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) inició una campaña en redes sociales para ofrecer una recompensa para quien brinde información que lleve a la captura de Horacio De la Cruz Mazariegos, alias ‘El Botanas’, operador de la facción de Los Mayos del Cartel de Sinaloa, en la región fronteriza de México.

Desde la página oficial de la DEA en Facebook, esta semana se difundió la ficha oficial del búsqueda del capó que opera entre el Departamento de San Marcos, Guatemala, y la región del Soconusco del lado mexicano.

¿Quién es ‘El Botanas’, el narco que opera en Frontera Hidalgo?

“Horacio De La Cruz Mazariegos enfrenta cargos federales en el Distrito Sur de Texas por conspiración para distribuir sustancias controladas con fines de importación ilegal y por conspiración para lavar instrumentos monetarios”, señala la ficha de búsqueda.

Refiera que “en su calidad de presunto operador regional de la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa en el sur de México, De La Cruz Mazariegos controla supuestamente la frontera entre Chiapas y Guatemala”.

Asimismo, se le atribuye la responsabilidad de facilitar el traslado de cargamentos de cocaína de varias toneladas a través de Sudamérica y Centroamérica con destino a Estados Unidos, dice la página de la DEA sobre el capo chiapaneco.

La DEA anunció una recompensa que lleve al arresto de Horacio de la Cruz Mazariegos 'El Botanas', aunque se desconoce el monto ofrecido. (Drug Enforcement Administration)

Además señala que la organización ha sido vinculada al narcotráfico transnacional y a la extorsión a nivel local.

De acuerdo con la DEA, “De La Cruz Mazariegos emplea el transporte de grandes cantidades de efectivo, cuentas de canalización de fondos, empresas fachada e inversiones inmobiliarias para facilitar el lavado de las ganancias derivadas de la venta de cocaína”.

Registros policiales refieren que ‘El Botanas’ nació en Chiapas el 29 de abril de 1983. Su radio de operación es principalmente en la región de la frontera sur y el Pacífico Mexicano.

Así escapó ‘El Botanas’ de un operativo en Chiapas

A principios de mayo pasado, la Marina, el Ejército, FGR y las corporaciones policiacas estatales, desplegaron un operativo policiaco para catear cinco inmuebles en los municipios de Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Tuxtla Chico.

En los ranchos cateados, El Centenario, se encontraba ‘El Botanas’, quien logró escapar minutos antes de la llegada de las fuerzas federales, a bordo de una motocicleta, protegido por su círculo de seguridad.

'El Botanas', presunto operador de Los Mayos en Chiapas, forma parte de la lista de los más buscados de la DEA.

Una noche antes había celebrado una narcofiesta en aquel rancho, donde solo fueron capturadas dos personas, Yadira ‘N’ y Felipe de Jesús ‘N’.

La mujer capturada en dicho operativo presumiblemente es pareja de ‘El Botanas’, confirmó la policía.

Una de las hermanas de Horacio De la Cruz Mazariegos, Juana Elizabeth De la Cruz Mazariegos fue alcaldesa del municipio de Frontera Hidalgo, en el periodo 2021-2024, fue reelecta para el periodo 2024-2027.

La presidenta municipal ha sido señalada de favorecer al presunto líder criminal con la asignación de contratos públicos por montos millonarios.