Guatemala desmiente al New York Times: Niega acuerdo con EU para operaciones militares contra el narco

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, aclaró que no hay acuerdos para operativos conjuntos con EU contra el narcotráfico.

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dijo el jueves que no existe un acuerdo con Estados Unidos para realizar operativos conjuntos contra el narcotráfico en su país.

El mandatario hizo estas declaraciones a la prensa en el Palacio Nacional tras participar en un evento de Naciones Unidas y luego de que el diario The New York Times informara que el país centroamericano había acordado llevar a cabo operaciones conjuntas con Estados Unidos.

Arévalo dijo que de lo que se trata es de una solicitud que el ministro de Defensa, Henry Sáenz, formuló al secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter Hegseth, en busca de cooperación “para apoyar operaciones (antinarcóticas) lideradas por las fuerza de Guatemala en el marco del interés que tiene Estados Unidos en combatir a las redes del narcotráfico”. Acotó que lo que se quiere es intensificar la cooperación ya existente.

“Lo que estamos firmando son tipos de colaboración que se han estado dando en el pasado”, subrayó el mandatario, al tiempo en que refirió que su gobierno realiza “interdicciones marítimas donde Estados Unidos ha estado colaborando con entrenamiento, capacitación y equipo”.

Recalcó, además, que lo que firma el gobierno se enmarca en las leyes y la Constitución de Guatemala.

Guatemala aclara límites a la cooperación militar con EU

Arévalo señaló, además, que el único que puede autorizar ese tipo de operaciones militares en territorio guatemalteco “es el Congreso de la República” y “el gobierno de Guatemala no está solicitando esa cooperación y no tiene previsto hacerlo”.

Afirmó que desde el inicio de su gobierno en 2024 hay una estrategia de combate a las drogas. Esta semana, mencionó, se desbarató lo que considera uno de los narcolaboratorio más grandes y sofisticados intervenidos por las fuerzas de seguridad, ocurrido en el municipio de Ayutla, en el departamento de San Marcos, fronterizo con México. Arévalo dijo que en el lugar se incautó un arsenal y se detuvo a ocho personas.

“Nosotros tenemos una política continua de combate al narcotráfico”, aseguró.

Guatemala y Estados Unidos colaboran además en el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado.

Este caso es el último episodio de las tensiones actuales entre la administración del presidente estadounidense Donald Trump y los gobiernos latinoamericanos, que tratan de encontrar un equilibrio entre la cooperación bilateral para combatir el narcotráfico y el mantenimiento de la soberanía.

Pentágono evita confirmar operaciones en Guatemala

Cuando se le preguntó sobre el supuesto acuerdo con Guatemala, el secretario de prensa en funciones del Pentágono, Joel Valdez, dijo que no puede “especular sobre futuras operaciones ni discutir asuntos de seguridad operativa”, pero destacó que el Departamento de Defensa colabora con socios “de confianza” de la región para combatir el narcotráfico y otras amenazas a la seguridad.

El gobierno guatemalteco publicó por su lado un comunicado de prensa con dos cartas, una en inglés y otra en español, donde el ministro Sáenz se comunica con el secretario de Guerra estadounidense Peter Hegseth para abordar operaciones combinadas en el marco de acuerdo preexistentes.

La muerte en abril de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) en el norte de México tras una operación para destruir un laboratorio de drogas suscitó dudas sobre una mayor implicación de Estados Unidos en toda la región. En los días siguientes, las autoridades mexicanas ofrecieron versiones contradictorias sobre la información que tenían respecto al hecho.

En su última declaración, la presidenta de México Claudia Sheinbaum señaló la víspera que fueron cuatro los agentes estadounidenses que estaban operando en el país sin autorización, en referencia a los dos que fallecieron en un accidente vial en el estado de Chihuahua y otros dos que abandonaron territorio mexicano a solicitud de las autoridades. Pero no dio precisiones sobre si eran de la CIA.