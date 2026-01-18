Guatemala declara estado de sitio en todo el país: ‘Usaremos toda la fuerza vs. las pandillas y las maras’

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país. [Fotografía. Gobierno de Guatemala]

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León decretó este domingo el estado de sitio durante 30 días en todo el país después de una oleada de violencia atribuida a pandillas, que incluyó motines simultáneos en centros penitenciarios y ataques armados contra elementos de seguridad, con un saldo de policías fallecidos y heridos.

La medida, anunciada en cadena nacional, busca restablecer el control del Estado tras los disturbios registrados en varias cárceles, donde internos tomaron rehenes y destruyeron instalaciones en respuesta a operativos contra líderes criminales.

De acuerdo con el mandatario, estos hechos fueron una respuesta directa de las estructuras delictivas ante el avance del gobierno en la recuperación de instituciones que, durante años, estuvieron infiltradas por redes de corrupción e impunidad.

“He decidido decretar estado de sitio en todo el territorio nacional por 30 días a partir de hoy. Este tiene como objetivo garantizar la protección y la seguridad de los ciudadanos, al mismo tiempo que permite utilizar toda la fuerza del Estado”, expresó el mandatario.

En paralelo, se desplegaron fuerzas conjuntas de la Policía Nacional Civil y el Ejército en puntos estratégicos para reforzar la vigilancia, proteger infraestructura crítica y prevenir nuevos ataques coordinados en zonas urbanas y carreteras.

El presidente guatemalteco detalló que, tras los disturbios, el Estado recuperó el control total de tres centros penitenciarios —Renovación 1, el Preventivo de la zona 18 y Fraijanes 2— mediante un operativo conjunto del Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, sin que se registraran bajas entre las fuerzas de seguridad ni entre los rehenes.

Sin embargo, en represalia, las pandillas lanzaron ataques armados contra agentes de la Policía Nacional Civil en distintos puntos del país, con el objetivo de intimidar tanto a las autoridades como a la población.

¿Qué es el estado de sitio y que pasará en Guatemala?

Ante este escenario, el estado de sitio faculta el despliegue coordinado de la Policía y el Ejército en zonas estratégicas para reforzar la vigilancia, proteger infraestructura crítica y prevenir nuevos ataques.

Arévalo de León precisó que la medida es temporal, está acotada a las labores de combate contra el crimen organizado y no altera la vida cotidiana, el funcionamiento de instituciones públicas o privadas ni los procesos políticos y judiciales en curso. Las clases, aclaró, solo se suspendieron de manera preventiva por un día.

El mandatario también expresó su pesar por la muerte de agentes policiales durante los ataques y anunció tres días de luto nacional en su memoria.

“Su dolor es el dolor de toda Guatemala”, señaló, al insistir en que el uso de la fuerza del Estado se realizará dentro del marco de la ley y con el objetivo de garantizar la seguridad de las familias guatemaltecas.

La medida tomada en Guatemala tiene ciertas similitudes con el régimen de excepción aplicado en El Salvador, ya que ambas respuestas se apoyan en el uso ampliado de las fuerzas de seguridad y del Ejército para enfrentar a las pandillas, priorizan la recuperación del control territorial del Estado.

Policía de Guatemala neutraliza a líder de pandilla

Con respecto a los motines, las fuerzas de seguridad retomaron este domingo el control de la cárcel de máxima seguridad denominada ‘Renovación I’, en el sur del país, tras la revuelta registrada el sábado.

La Policía Nacional Civil indicó que se “neutralizó” al líder de la pandilla denominada Barrio 18, Aldo Ochoa, uno de los promotores del motín, quien demandaba su traslado a otra prisión además de diversas comodidades como aire acondicionado y comida a domicilio.

En el segundo semestre de 2025, las pandillas ‘Barrio 18’ y ‘Mara Salvatrucha’ mantuvieron una férrea pugna con el Gobierno de Guatemala por el control de las prisiones, luego de que el pasado 31 de julio sus líderes fueran trasladados a la cárcel de máxima seguridad ‘Renovación I’ para ser aislados, lo que ha provocado constantes motines desde entonces en los centros penitenciarios.

Con información de EFE