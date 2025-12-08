Ejército de Guatemala se enfrenta a criminales que ingresaron desde México; queda herido un soldado

El ejército de Guatemala informó que realiza acciones de vigilancia constante en los límites con México. (Foto: X Ejercito_GT)

El Ministerio de Defensa Nacional de Guatemala denunció este lunes la incursión a su territorio de “presuntos grupos armados ilegales” en una zona limítrofe con Chiapas, frontera con México, lo que provocó un enfrentamiento con sus fuerzas militares, lo que dejó a un soldado herido, así como el decomiso de un arsenal con armas de distinto calibre, equipo táctico, drones y vehículos.

Una vocera militar del Ministerio de Defensa Nacional confirmó esta mañana, en un video mensaje oficial, que el enfrentamiento ocurrió en los límites de México con Guatemala, cuando estos grupos armados ingresaron a su territorio nacional, a la altura de municipios con el Departamento de Huehuetenango y el de San Marcos.

La vocera señaló que estos grupos armados ilegales realizaron disparos en contra de varias comunidades de estos dos departamentos.

Cuando esto ocurrió, soldados del Ejército Guatemalteco se encontraban realizando patrullajes de rutina en las inmediaciones de la comunidad Agua Zarca, Huehuetenango, por lo que se aproximaron a una zona de la incursión y se enfrentaron al presunto grupo criminal mexicano.

¿Cuál fue la reacción del ejército de Guatemala?

Derivado de ello, un oficial salió herido en una de sus extremidades inferiores, encontrándose fuera de peligro. Asimismo, las autoridades militares de Guatemala reforzaron las medidas de seguridad en la región y realizaron patrullajes para garantizar protección a sus comunidades.

Entre los resultados del operativo fue localizado armamento, explosivos, accesorios, así como drones que eran empleados como equipo de vigilancia, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

La vocera militar guatemalteca dijo que el Ministerio de Defensa Nacional coordina acciones con la Secretaría de la Defensa Nacional de México.

Asimismo, agregó que el Ejército guatemalteco reafirma su compromiso de garantizar la soberanía dentro de su territorio nacional y salvaguardar la vida de su población, por lo que constantemente las fuerzas armadas del país centroamericano llevan a cabo diversos operativos de vigilancia en los límites con México.