Gobernador de Chiapas defiende a la Fuerza Pakal tras incursión en Guatemala: ‘No agredieron a pobladores’

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, salió en defensa de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y rechazó las acusaciones de que este grupo operativo hay agredido a pobladores guatemaltecos durante una incursión de autoridades locales a territorio del país centroamericano.

“No es verdad que esta fuerza de tarea haya agredido a pobladores, son una esperanza extraordinaria que tiene Chiapas; no hay ni un solo señalamiento”, afirmó este viernes, en medio de los cuestionamientos de lo ocurrido el pasado 8 de junio en la frontera entre México y Guatemala.

El mandatario estatal informó que ya se realiza una investigación sobre el ingreso de policías mexicanos a territorio guatemalteco, la cual está bajo supervisión de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Asimismo, destacó la importancia de mantener un canal de comunicación respetuoso entre ambos países.

Ramírez Aguilar dijo que actualmente hay un esfuerzo coordinado entre la Policía Nacional de Guatemala, el Ejército, la Policía Estatal de Chiapas y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal para patrullar la frontera.

Además, hizo hincapié en que los ciudadanos deben sentirse seguros al visitar Chiapas, donde la población ha experimentado una notable mejoría en su calidad de vida con la reactivación de la economía local tras la vuelta de aquellos que se habían desplazado a Guatemala.

Sobre la revisión de protocolos de actuación de la fuerza de tarea, el gobernador concluyó que no es necesario, ya que operan bajo esquemas de seguridad pública establecidos.

“Vivimos en paz, ya no vivimos en violencia, ya no hay sangre, ya no hay levantones, ya no hay desapariciones”, afirmó.

Guatemala investiga a policías por presuntos vínculos con cárteles mexicanos

El jueves, el gobierno de Guatemala despidió a 12 de sus policías en activo tras el enfrentamiento entre hombres armados -supuestos narcotraficantes- y agentes mexicanos en el municipio de La Mesilla, en el departamento de Huehuetenango.

El ministro de gobernación guatemalteco, Francisco Jiménez, detalló que los 12 agentes aparecen en fotos y videos frente a la balacera que se produjo entre presuntos miembros del crimen organizado y policías mexicanos, quienes posiblemente sirvieron de escudo para los civiles armados.

Antes, se les vio hablando y discutiendo con los presuntos narcotraficantes. Por esta razón, el funcionario anunció que los policías guatemaltecos ya están bajo investigación.

De acuerdo con la versión del gobierno de Chiapas, los uniformados mexicanos entraron a territorio del país vecino con vehículos blindados como parte de una persecución a presuntos narcotraficantes, quienes estarían relacionados a un ataque anterior en el que murieron cinco policías locales.

A propósito de estos hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo a la incursión de las fuerzas del orden estatales en territorio guatemalteco: “No está bien que eso haya ocurrido”, comentó en una de sus conferencias matutinas.

¿Qué cárteles se disputan el control de la frontera entre México y Guatemala?

La localidad de Frontera Comalapa en México es crucial para las organizaciones criminales, ya que allí inician dos de seis rutas que son utilizadas para el trasiego de drogas, armas y migrantes desde Centroamérica hacia México y Estados Unidos.

Los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa (CDS) se disputan esas rutas desde 2021, lo cual ha derivado en masacres, desapariciones y desplazamientos masivos incluso a Guatemala.

Con información de Quadratín y AP.