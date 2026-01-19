Chiapas ‘sella’ frontera con Guatemala: Así son los operativos contra el ‘efecto cucaracha’

Chiapas tiene una serie de acuerdos con Guatemala para fortalecer la frontera y así evitar el 'efecto cucaracha' y la entrada de criminales.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que, detrás de la disminución del 58 por ciento en homicidios dolosos en la entidad, hay un operativo para sellar la frontera con Guatemala, a fin de evitar el ‘efecto cucaracha’ y así contener a los grupos criminales.

José Luis Llaven Abarca, fiscal de Chiapas, explicó que hay un despliegue “importante” en la zona fronteriza con Guatemala, especialmente en localidades como Motozintla, Amatenango de la Frontera, Chicomuselo y Frontera Comalapa, zonas que fueron “epicentro” del crimen organizado en 2023 y 2024, con la presencia de integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como del Cártel de Chiapas.

Tras ese ‘sello’ a la frontera con Guatemala, así como los operativos contra grupos criminales que operan en Chiapas, “tenemos más de cinco meses sin un caso de homicidio doloso (en la zona fronteriza)”, mencionó el fiscal a Quadratín.

¿Qué es el ‘efecto cucaracha’ que ocurría en la frontera de Chiapas y Guatemala?

De acuerdo con Jorge Luis Llaven Abarca, el ‘efecto cucaracha’, como el que sufrió Sonora por la ‘guerra’ entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’, se relaciona con la llegada de delincuentes de otro país, especialmente de Guatemala y Panamá hacia Chiapas.

Además, los acuerdos con autoridades de Guatemala y Estados Unidos son clave para evitar el ‘efecto cucaracha’, ya que en la frontera entre Guatemala y Panamá hay un despliegue similar para evitar que los delincuentes crucen entre los países centroamericanos.

Llaven Abarca reconoció que aún hay brotes de violencia; sin embargo, el apoyo del Ejército, Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) son importantes para mantener los operativos en la zona.

Agregó que la presencia de autoridades también se extiende a la zona del Soconusco, especialmente en Suchiate y municipios que colindan con Cacahoatán, Tuxtla Chico y Frontera Hidalgo. Sin embargo, admitió que en Suchiate recientemente hay casos de violencia “pasional”.

El fiscal; sin embargo, aseguró que el contexto de violencia que viven los municipios fronterizos es “distinto” al de hace años, ya que hay menos registros de enfrentamientos entre cárteles en Chiapas, y tampoco hay reportes de decapitados, secuestros y restos de víctimas que aparezcan en bolsas.

Además de la caída del 58 por ciento en los homicidios dolosos en Chiapas, las autoridades aseguran que los asesinatos con arma de fuego bajaron un 70 por ciento.

Respecto a esta disiminución de la violencia en Chiapas, la Fiscalía aseguró que los asesinatos que se cometen actualmente son con machetes, y en parte se deben a discusiones familiares y a la ingesta de alcohol, por lo que ahora el reto es prevenir el consumo irresponsable de bebidas alcohólicas.

