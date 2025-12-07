‘Sacuden’ al CJNG en Chiapas: Detienen a 12 personas y decomisan arsenal en San Cristóbal de las Casas

En el operativo en Chiapas participaron elementos de las fuerzas armadas, federales y estatales. (Imagen ilustrativa)

En un operativo desplegado este fin de semana, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas lograron la detención de 12 personas, presuntamente relacionadas con los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

En la acción, en la que además participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Marina Armada de México, fueron detenidos Genaro ‘N’, Juan Miguel ‘N’, Sergio ‘N’, Francisco ‘N’, José G ‘N’, José A ‘N’, Luis ‘N’, Ángel ‘N’, Yoselin ‘N’, Darwin ‘N’, Emanuel ‘N’ y Diego ‘N’.

Presumiblemente, todos manifestaron pertenecer al grupo delictivo Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la acción, fueron asegurados cuatro armas largas tipo AK-47 con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles; un arma corta calibre 9 mm con un cargador y cuatro cartuchos útiles; así como cuatro chalecos tácticos color negro.

También fue asegurado un vehículo marca Mazda tipo 3, modelo 2020, sin placas de circulación; 90 bolsitas con hierba verde con características de marihuana; 60 bolsitas transparentes con sustancia granulada con características de cristal; una gramera digital y dinero en efectivo.

Tras su detención, los 12 presuntos involucrados fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, bajo la conducción jurídica de la Fiscalía General de la República, para determinar su situación legal conforme a derecho.

En redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que esta acción inhibe la operación de generadores de violencia y se refuerza de manera significativa la seguridad en beneficio del pueblo de Chiapas.

Los doce detenidos, el armamento, los vehículos y demás indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para iniciar las investigaciones correspondientes por delitos federales y contra la salud.