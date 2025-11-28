Capturan a ‘El Coreano’, del CJNG y reclutador del Rancho Izaguirre, en Chiapas

El Coreano, que trabajaba directamente para El Lastra, reclutando víctimas en el rancho Izaguirre, fue detenido.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas, en colaboración con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detuvieron a Héctor “N.”, alias “El Coreano”, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto reclutador del caso Izaguirre-La Vega.

El Coreano es señalado como uno de los principales operadores de José Gregorio Armida, “El Lastra”, líder del grupo de reclutadores del “rancho Izaguirre”, un predio donde se llevaban a cabo actividades ilícitas, como el reclutamiento forzoso y el adiestramiento de víctimas para integrarse a las filas del CJNG.

Las autoridades indican que “El Coreano” jugaba un rol clave en el proceso de reclutamiento y adiestramiento de personas en condiciones de esclavitud, específicamente en el predio conocido como La Galera.

¿Qué pasó en el rancho Izaguirre?

El rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha sido señalado como un centro de operaciones para actividades delictivas, específicamente relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes y adultos para su integración al cártel de las cuatro letras.

Este rancho, propiedad de José Gregorio Lastra Armida, servía como campo de adiestramiento, donde las víctimas eran sometidas a trabajos forzados y entrenamientos bajo coerción.

Las investigaciones, que apuntan directamente a “El Coreano” como reclutador principal, revelan que las personas eran forzadas a trabajar en condiciones extremas y eran entrenadas para realizar actividades ilícitas bajo la dirección de Lastra Armida.

El caso Izaguirre-La Vega ha sido uno de los más emblemáticos en cuanto a la trata de personas en la región, y la detención de El Coreano marca un paso significativo en la desarticulación de esta red criminal.

“El Coreano” será trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en Puente Grande, Jalisco, donde continuará su proceso judicial por los cargos que se le imputan.