Domingo de terror en Chiapas con enfrentamientos y narcobloqueos

Este fin de semana se registraron enfrentamientos y narcobloqueos en algunas comunidades de Chiapas.

Dos grupos del crimen organizado se enfrentaron a tiros y provocaron narcobloqueos en las inmediaciones de las comunidades Nuevo México y Cristóbal Obregón, en Chiapas, este domingo 30 de noviembre.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que “se registraron tres vehículos incendiados en las inmediaciones de la comunidad de Nuevo México, municipio de Villaflores: un torton, una camioneta pick up y un sedán”.

Expuso que desde el primer reporte, la SSP desplegó acciones inmediatas y una presencia operativa reforzada para proteger a la población, restablecer la tranquilidad y evitar cualquier riesgo.

Además, elementos de seguridad realizan patrullajes, aseguramiento de la zona, revisión de accesos y coordinación directa con autoridades federales y municipales.

“Hasta este momento, no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad, y las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente”, dijo la SSP en su misiva oficial.

Expuso que “las autoridades competentes ya llevan a cabo las investigaciones correspondientes para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables”.

En tanto, la Fiscalía General del Estado dijo que inició la carpeta de investigación por los hechos ocurridos en la colonia Nuevo México del municipio de Villaflores, donde se reportan “dos vehículos incendiados por civiles”.

“Un grupo especial se encuentra en dicha localidad y tenemos avances importantes respecto a la identidad de las personas que provocaron estas acciones, quienes van a enfrentar a la justicia”, dijo la FGE

“De acuerdo con las primeras investigaciones que se realizan en campo, no hubo enfrentamiento ni otros daños, además de la quema de vehículos”, indicó.

La propia Fiscalía General del Estado dijo que sus elementos junto con los de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad del Pueblo llevan a cabo un operativo coordinado para dar con los presuntos responsables, además de garantizar la seguridad en la zona.

Fiscalía niega enfrentamientos en Chiapas; pobladores comparten videos

Aunque la FGE negó que haya ocurrido enfrentamientos, videos en redes sociales exhibieron las balaceras que se prologaron durante varias horas.

Testimonios de pobladores reportaron que se habían registrado ya algunos “levantones” en la zona, de un hombre y dos mujeres. Se han registrado robos de vehículos y asaltos a comercios.

Hoy, sin que se tenga confirmado el dato, señalaron que hallaron personas colgadas en el parque de Cristóbal Obregón y otras dos personas asesinadas con letreros clavados con un cuchillo en el pecho. Pero de eso tampoco hay evidencias ni la autoridad estatal ha confirmado los hechos.