Frontera: Tradición y comercio como motores de identidad

En la frontera de Tamaulipas, donde la resiliencia es parte del ADN cotidiano, la reactivación económica no solo se mide en cifras, sino en la fuerza de nuestra comunidad. Hoy, Miguel Alemán se prepara para una jornada que fusiona la nostalgia del motor con el dinamismo del intercambio local: el Día del Comercio y nuestro ya tradicional auto-show de autos clásicos.

Esta iniciativa nace de una convicción clara: el Gobierno debe ser un facilitador, no un obstáculo. Al abrir la plaza principal de manera gratuita para nuestros emprendedores y comerciantes en la ExpoFest, buscamos eliminar las barreras de entrada y permitir que el talento local brille. No es solo un evento, es una plataforma de lanzamiento para los pequeños negocios que sostienen la economía de nuestras familias.

La actividad comercial en Miguel Alemán, Tamaulipas, es el principal motor del municipio, con el comercio minorista como la actividad predominante, concentrando cerca de 1,000 establecimientos operativos solo en la zona centro. Para este impulso comercial, el desfile de autos clásicos y modificados aporta un valor intangible pero vital: el turismo de nostalgia. La llegada de visitantes de la región y también prevenientes del Valle de Texas no solo genera una derrama inmediata en servicios y consumo, sino que refuerza nuestro mensaje al exterior: somos una ciudad viva, segura para la convivencia familiar y orgullosa de sus tradiciones.

En el próximo 17 de mayo, mientras los motores rugen y las transacciones fluyen, estaremos celebrando algo más profundo: la capacidad de Miguel Alemán para transformarse y ofrecer lo mejor de sí a México y al mundo. Apostar por el comercio local y la cultura es apostar por un futuro donde la prosperidad sea compartida por todos y para todos.

Integrante de la Alianza Internacional para el Desarrollo del Noreste de México y Texas y alcalde de Miguel Alemán, Tamaulipas.