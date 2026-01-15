‘Narcocanibales’ regresan a Tabasco: Capturan a dos sujetos por presuntamente comerse a sus víctimas

El fiscal General del Estado de Tabasco, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó este miércoles la detención de dos personas presuntamente relacionadas con actos de canibalismo cometidos contra sus víctimas en el municipio de Centro.

De acuerdo con el funcionario, los sujetos fueron identificados a partir de varios videos que se viralizaron en redes sociales en agosto de 2025, en el que se les observa consumiendo restos humanos.

Sin precisar la fecha en que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión, indicó que primero se detuvo a uno de los involucrados por homicidio, pero al abrir una línea de investigación paralela se descubrió el vínculo con esas grabaciones y fue así como se dio con un segundo involucrado.

Además, ya se busca a otros cinco jóvenes que estarían implicados en esos hechos.

Canibalismo, una práctica del CJNG

En su momento, la información que circuló a través de grupos de WhatsApp y Telegram, apuntaba a que todo se trataba de una práctica propia del Cártel Jalisco Nueva Generación en la entidad, mediante la que se buscaba preparar a jóvenes como futuros sicarios.

En la serie de videos se les ve desollar el cuerpo de un hombre, decapitado, tendido sobre una lona azul, mientras ríen.

Para cortarle la piel usan machetes y luego muestran a la cámara como muerden trozos de la misma. Aunque no está confirmado, se presume que esas grabaciones se hicieron en el municipio de Cunduacán.

“En esa investigación ya los tenemos recluidos; sin embargo, es importante mencionar que de una investigación paralela se obtuvo orden de aprehensión contra este sujeto y otros más por diversos delitos. Ya les daremos cuenta próximamente, ya están vinculados”, señaló el fiscal.

Al ser cuestionado sobre el número de personas detenidas, Vázquez Landeros precisó: “En estos momentos dos; estamos trabajando sobre los demás. Ahorita me reservo el delito porque la investigación está abierta, pero ya hay detenidos”.

Asimismo, reveló que en los hechos podrían estar involucradas al menos cinco personas más, por lo que la Fiscalía General del Estado continúa con las labores de localización y aprehensión del resto.

No es la primera vez que se sabe de canibalismo asociado a esa célula delictiva.

En 2017 el entonces fiscal general del estado, Fernando Valenzuela Pernas, confirmó que a dos adolescentes, capturados como parte del CJNG, se les obligaba a comer la carne de sus víctimas.