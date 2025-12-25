Detienen en Chiapas al rumano Yoel Alter, miembro de la secta Lev Tahor, acusado de trata de personas

Yoel Alter había sido detenido en otros países en el pasado.

Yoel Alter, una persona de origen rumano, perteneciente a la secta Lev Tahor, recibió la medida castelar de prisión preventiva oficiosa tras ser detenido por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en la hipótesis de matrimonio forzado.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), el detenido forma parte de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen, con el fin de realizar matrimonios forzados con adultos de la misma secta.

Por ello, se giró una orden de aprehensión contra dicha persona en el estado de Chiapas, estado donde obligó a varios menores de edad a casarse con adultos.

Lo anterior se conoció derivado del trabajo coordinado entre el gabinete de seguridad federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Dichas investigaciones permitieron saber que la secta Lev Tahor, a la que pertenece Yoel Alter, fue fundada en Jerusalén en 1988 y ha enfrentado múltiples acusaciones de abuso infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.

Ello ha obligado a sus líderes a tener un cambio constante de su ubicación, con el fin de evitar las intervenciones de la justicia. La secta tiene su operación principalmente en Israel, Nueva York, Guatemala y México.

En los diferentes países en los que la secta Lev Tahor ha operado, se han logrado diversas detenciones de sus líderes y el rescate de personas menores de edad. En México, resultado de trabajos de inteligencia, fue posible ubicar su zona de operación en Chiapas.

Asimismo, en días pasados se detuvo a Yoel Alter quien fue puesto a disposición de un juez penal, quien definirá su situación en los próximos días.

En audiencia inicial, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía en materia de Delincuencia Organizada, logró que la autoridad judicial diera por cumplimentada la orden de aprehensión contra dicha persona por su vínculo con Lev Tahor.

Sin embargo, la defensa del imputado se acogió a la duplicidad del término constitucional, para definir su situación jurídica.