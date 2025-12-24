Cada vez más cerca de Ryan James Wedding: México decomisa 62 motos y medallas olímpicas al exatleta

Ryan James Wedding es uno de los 10 hombres más buscados por el FBI.

El Gobierno informó que decomisó 62 motocicletas de alta gama y droga, ligadas a Ryan James Wedding, un exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI de Estados Unidos y quien presuntamente está vinculado con el Cartel de Sinaloa (CDS).

A través de un comunicado conjunto, dependencias de Seguridad indicaron que agentes ejecutaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y el Estado de México, “relacionados con un exatleta olímpico y quien es uno de los 10 fugitivos más buscados por autoridades estadounidenses”.

Explicaron que como parte de la cooperación bilateral para detener a personas requeridas por autoridades de otros países, se desarrollaron líneas de investigación sobre Ryan James Wedding, relacionado con actividades delictivas de carácter transnacional.

Fue así como las agencias identificaron cuatro inmuebles en la capital mexicana y el vecino estado de México y tras reunir pruebas suficientes, un juez de control otorgó la orden para intervenir los predios.

Tras ello, indicó el comunicado, se catearon los domicilios donde se hallaron dosis de metanfetamina y marihuana, 62 motocicletas de alta gama, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos, un cargador y diversa documentación.

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En los operativos participaron agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

Apenas el pasado 8 de diciembre, la embajada de Estados Unidos en México informó que el FBI buscaba al canadiense Ryan Wedding, exatleta olímpico y quien opera desde México en alianza con el Cartel de Sinaloa (CDS) y “dirige una organización violenta dedicada al tráfico de cocaína”.

En un video difundido en sus redes sociales, la embajada estadounidense indicó que James Wedding es “uno de los criminales más buscados del FBI”.

“Hay una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su captura. Su denuncia puede marcar la diferencia, si tiene información sobre James, comuníquese con la embajada de los Estados Unidos”, indicó la representación diplomática que encabeza Ronald Johnson.

La embajada de Estados Unidos apuntó en el mensaje que cree que Wedding “se esconde en México” y ofrece la citada cantidad “por información que permita detenerlo”.

El pasado 19 de noviembre, el Gobierno de Estados Unidos anunció que elevaba de 10 a 15 millones de dólares la recompensa por información que permita capturar a Wedding, un exsnowboarder olímpico acusado de traficar con drogas desde México.

Asimismo, la Administración de Donald Trump impuso sanciones financieras contra el canadiense, junto con nueve personas y nueve empresas vinculadas.

Ryan James Wedding, quien figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI, representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

Según el Departamento de Estado, tras su carrera deportiva se dedicó al narcotráfico y su última base de operaciones conocida es México.