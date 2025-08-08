Uno de los 10 más buscados por el FBI está en CDMX o Edomex: Lanzan campaña para dar con James Wedding

Ryan James Wedding ha sido visto al menos dos veces en la CDMX desde el año pasado.

El FBI está cada vez más cerca de Ryan James Wedding, el exatleta olímpico que se convirtió en narcotraficante y ahora es un protegido del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa.

Ahora, las autoridades estadounidenses, que lo consideran como uno de los 10 más buscados del mundo, han puesto sus ojos en la Ciudad de México y el Estado de México, donde podría estar actualmente. Esto a través de una campaña en redes sociales, misma que permitirá que las personas que vivan en la zona encuentren su ficha en español, con el objetivo de obtener información que conduzca a su captura.

A finales de julio, el FBI emprendió una nueva campaña para dar con Ryan James Wedding ‘El Gigante’, quien es señalado de dirigir una empresa criminal de manera conjunta, así como de traficar cocaína y otras drogas sintéticas, esto a través de una red que parte desde Colombia, pasa por Baja California y llega a Estados Unidos y Canadá.

Pero...

¿Por qué el FBI está buscando a Ryan James Wedding en CDMX y Edomex?

Agentes del FBI mencionaron al portal CBC de Canadá que “potencialmente hay personas en esa zona que tienen información sobre su paradero”.

Aunque no admitieron si creen que Ryan James Wedding podría estar en la Ciudad de México o el Estado de México, las autoridades dijeron al portal canadiense que “es evidente por qué hemos concentrado nuestros esfuerzos ahí”.

Si bien se tiene conocimiento desde hace tiempo de que Ryan James Wedding está en México, algunas claves de que estaría viviendo en la capital del país o en el Estado de México son estas:

En enero del año pasado, Ryan James Wedding y uno de sus principales aliados, Andrew Clark, se reunieron con un informante del FBI que actuó de encubierto en un Starbucks de la Ciudad de México .

. Además, hay otra foto que circula en su ficha de búsqueda en la que se le ve con una gorra azul de los Dodgers de Los Ángeles. Dicha fotografía habría sido tomada en el Centro Comercial Santa Fe, al poniente de la Ciudad de México.

Con esta nueva búsqueda, el FBI espera encontrar más contactos que den con Ryan James Wedding, quien es acusado junto con su red criminal de una serie de asesinatos además del tráfico de drogas.

Ficha del FBI contra Ryan James Wedding (FBI)

¿Quién es Ryan James Wedding?

Nacido el 14 de septiembre de 1981 en Thunder Bay, Canadá, Ryan James Wedding es un narcotraficante con un pasado en el deporte olímpico.

En 2002 representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de invierno de Salt Lake City en el Slalom Paralelo Gigante masculino, donde quedó en el lugar 24, lejos de la zona de medallas.

Ryan James Wedding en su pasado como exatleta olímpico. (olympic.ca)

Luego de que se le perdiera la pista, en 2006 las autoridades canadienses dieron a conocer que Ryan James Wedding cultivaba grandes cantidades de mariguana cuando vivía en Maple Ridge, Columbia Británica.

Dos años después, en 2008, intentó comprar cocaína a un agente estadounidense, por lo que fue detenido y condenado a cuatro años en la cárcel.

Sin embargo, al salir de la cárcel Ryan James Wedding no se reformó, sino que creció como narcotraficante, al punto de tener una red de distribución de drogas en Estados Unidos y Canadá.

Supuestamente, su red criminal fabrica drogas en Colombia para que posteriormente lleguen a México, donde desde Baja California son cruzadas a Estados Unidos y se distribuyen en diferentes puntos a través de camiones de semirremolque.

Además de la red de distribución de drogas, Ryan James Wedding y Andrew Clark (este último ya detenido y extraditado), son señalados de haber asesinado al menos a cuatro personas, todas ellas en Canadá y por temas de drogas.