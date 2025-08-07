¿Quiénes son ‘Los Alfas’? La célula del CJNG en Edomex señalada de homicidios, secuestros y extorsión

En un operativo conjunto, autoridades federales y estatales desarticularon una célula criminal autodenominada ‘Los Alfas’, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con presencia en el Valle de Toluca, en el Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dicha organización se dedicaba a la comisión de delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, extorsión y robo con violencia, así como venta de narcóticos. Pero, ¿qué más sabemos de ‘Los Alfas’ y de cómo operaban?

27 personas, incluyendo menores de edad, fueron detenidas por su presunta participación en delitos como secuestro y homicidio. (Foto: SSPC)

Así fue el golpe a ‘Los Alfas’, el brazo criminal del CJNG en Edomex

Los operativos se llevaron a cabo los días 4 y 5 de agosto en los municipios de Toluca y Zinacantepec, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión. En ellos participaron de manera conjunta la SSPC, Sedena, Semar, la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado de México, la Secretaría de Seguridad del Edomex y la Policía Municipal de Toluca.

La operación fue planeada con base en trabajos de inteligencia, seguimiento y análisis de patrones criminales que ubicaban a ‘Los Alfas’ como una célula con vínculos directos con el CJNG, dedicada a la extorsión, secuestro, homicidios, robo de vehículos y venta de drogas en la región del Valle de Toluca.

Durante estas acciones, fueron rescatadas dos personas que habían sido privadas de su libertad y refirieron haber sido secuestradas. Mientras tanto, en un domicilio de Zinacantepec, se halló el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición, quien posteriormente fue identificado como J.E.G., desaparecido desde el 23 de julio.

También se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó en su cuenta de X los detalles del operativo, destacando la coordinación institucional y la estrategia federal para combatir la extorsión y otros delitos. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar estos casos.

Eduardo Alberto, alias ‘El Alfa’: de expolicía a líder criminal

Durante los operativos se intervinieron simultáneamente varios domicilios donde se escondían los principales miembros de la organización. En total fueron detenidas 27 personas, entre ellas Eduardo Alberto ‘N’, alias ‘El Alfa’, identificado como líder del grupo y “objetivo prioritario”.

Según señala la SSPC, ‘El Alfa’ es considerado un importante “generador de violencia” en la región. Además, se dio a conocer que anteriormente fue elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Michoacán.

Junto a él también fue arrestada su pareja sentimental, Nélida Alejandra ‘N’, acusada de encubrimiento, uso indebido de uniformes e insignias, y portación de arma prohibida.

El resto de los detenidos son: Jesús ‘N’, Enrique ‘N’, Antonio ‘N’, Iván ‘N’, Osvaldo ‘N’, Jovany ‘N’, Enrique ‘N’, Mario ‘N’, Margarito ‘N’, Ángel Luis ‘N’, César Edwin ‘N’, Arturo César ‘N’, Rodolfo ‘N’, Leslye ‘N’ y Karen América ‘N’.

Así como Rosa Isela ‘N’, Blanca Esthela ‘N’, Antonia ‘N’, Gabriela Maricela ‘N’, Yaridza ‘N’, Alejandra ‘N’, Elizabeth ‘N’, Nélida Alejandra ‘N’ y tres adolescentes de entre 16 y 17 años, quienes fueron ingresados al tutelar para menores infractores ‘Quinta del Bosque’, ubicado en Zinacantepec.