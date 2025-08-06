Detienen en Toluca y Zinacantepec a 27 personas de ‘Los Alfas’, relacionadas con el CJNG

Los detenidos pertenecerían a la célula criminal de 'Los Alfas'.

Fuerzas federales, estatales y municipales de Toluca, capturaron en los municipios de Toluca y Zinacantepec a 27 sujetos, entre estos 10 mujeres y tres adolescentes, quienes presumiblemente servían al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dedicados a cometer delitos como homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia y venta de droga.

Entre los capturados está Eduardo Alberto ‘N’, líder de la célula criminal ‘Los Alfas’ y exelemento de seguridad pública en el estado de Michoacán. Con este individuo fue capturada Nélida Alejandra ‘N’, su pareja sentimental.

Los demás detenidos en el operativo son: Jesús ‘N’, Enrique ‘N’, Antonio ‘N’, Iván ‘N’, Osvaldo ‘N’, Jovany ‘N’, Enrique ‘N’, Mario ‘N’, Margarito ‘N’, Ángel Luis ‘N’, César Edwin ‘N’, Arturo César ‘N’, Rodolfo ‘N’, Leslye ‘N’ y Karen América ‘N’.

Así como Rosa Isela ‘N’, Blanca Esthela ‘N’, Antonia ‘N’, Gabriela Maricela ‘N’, Yaridza ‘N’, Alejandra ‘N’, Elizabeth ‘N’, Nélida Alejandra ‘N’ y tres adolescentes, quienes fueron ingresados al tutelar para menores infractores ‘Quinta del Bosque’, localizado en el municipio de Zinacantepec.

¿Cómo ocurrieron las detenciones en Toluca y Zinacantepec?

Informes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México indican que la primera en ser detenida fue Nélida Alejandra, quien es señalada por los probables delitos de encubrimiento por receptación, portación de arma prohibida y uso indebido de uniformes e insignias, y que condujo a fuerzas federales y estatales a una casa de seguridad en Toluca.

En el inmueble fueron detenidos: César Edwin, Arturo César, Rodolfo, Antonia y Gabriela Maricela, quienes tenían en su poder droga empaquetada.

¿Qué paso en Zinacantepec?

Al continuar con la operación policial, decenas de efectivos se desplazaron a otra casa de seguridad localizada sobre la avenida Adolfo López Mateos, en la colonia Vista al Nevado, en la localidad de San Luis Mextepec, municipio de Zinacantepec.

Aquí, fueron capturados 18 presuntos delincuentes del Cártel Jalisco Nueva Generación, de las cuales 15 son mayores de edad, fue el caso de Antonio “N”, Enrique “N”, Osvaldo “N”, Enrique “NN”, Iván “N”, Geovanny “N”, Jesús “N”, Mario “N”, Alejandra “N”, Yarydza “N”, Elizabeth “N”, Rosa Isela “N”, Blanca Estela “N”, Karen “N”, Leslye “N” y dos adolescentes de 17 y otro 16 años. En el lugar las fuerzas del orden rescataron con vida a dos personas que habían sido plagiadas.

Al hacer la revisión a la vivienda, en el pozo que está en el patio fue localizado un cadáver en avanzado estado de putrefacción. Las investigaciones indican que el hoy occiso se buscaba desde el pasado 23 de julio en la región de Zinacantepec.

Foto: Ricardo Guadarrama

En otro punto de Zinacantepec, fue capturado el cabecilla de la célula criminal alias “El Alfa”, junto con Luis Ángel “N” y Margarito “N”, quienes viajaban en un automóvil en el que encontró droga.

Las investigaciones también refieren que “Los Alfas”, perpetraban homicidios en contra de integrantes del cártel de “La Familia Michoacana”, que es el grupo que predomina en Zinacantepec. También se investiga que “Los Alfas” cometían secuestros, robo de vehículos y extorsiones en agravio de comerciantes del Valle de Toluca.

A los sujetos adultos fueron ingresados a la prisión estatal de Almoloya de Juárez y los adolescentes a la “Quinta del Bosque”.

Finalmente, el Ministerio Público también les confiscó armas de fuego, droga, vehículos con reporte de robo, credenciales falsas y ropa táctica.