Estrategia contra la extorsión de Harfuch es ‘insuficiente’, advierte Francisco Rivas

La Estrategia Nacional contra la Extorsión que fue anunciada el domingo por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, no es suficiente para frenar el delito en la modalidad presencial, ya que no se especifican cuáles serán los mecanismos para proteger la integridad de las personas que denuncien.

Así lo expresó Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), en entrevista con El Financiero.

El especialista dijo que es muy positivo que “se decida tener un esfuerzo específico en contra de la extorsión, que es un delito que creció junto con la desapariciones en la administración pasada”; sin embargo, señaló que no hay líneas de acción claras para combatir la extorsión en modalidad presencial más allá de la habilitación del 089 como medio de denuncia, los operativos en Centros de Reinserción Social y el congelamiento de cuentas depositarias.

“Me parece que, por lo menos lo que se ve ahí, no es suficiente. Por ejemplo: no se habla de una estrategia y de mecanismos mucho más certeros para fomentar la denuncia. Quien hoy está siendo extorsionado en el campo en Michoacán no va a hablar al 089, no va a hablar al 911 porque tiene su vida en riesgo (...) ese tipo de cosas no se resuelven nada más entrenando al personal”.

Apuntó que si bien 90 por ciento de las extorsiones es vía telefónica o por redes sociales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 10 por ciento que es presencial “son mucho más peligrosas porque ponen en riesgo la integridad de las personas” y sustituyen el control del Estado.

Muestra de la falta de confianza en la denuncia, estimó, es la cifra negra, que llegó en 2023 a 99 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).

En cuanto a la creación de unidades antiextorsión que anunció García Harfuch, Rivas indicó que será necesario que cuenten con presupuesto suficiente y no se les agreguen tareas distintas, pues de otra forma no funcionarán