Ebrard y García Harfuch, ‘los mejores del equipo’

El morenista zacatecano Ricardo Monreal olvidó los tiempos de los destapes y de las corcholatas de hace dos años. Ayer dijo, una y otra vez, que Marcelo Ebrard es de lo mejor en el equipo de Claudia Sheinbaum. “A mí me parece que los mejores funcionarios de la presidenta son Marcelo Ebrard y Omar García Harfuch. Y creo también con seriedad que Juan Ramón de la Fuente, a pesar de ser su primera experiencia en el servicio exterior”, dijo olvidando su cargo ante la ONU. Por eso, consideró que lo que opinen Alito Moreno, del PRI, y Jorge Romero, del PAN, “es política, descalificación, agresión e insulto”.

Gertz en San Lázaro, ¿cuando termine con el huachicol?

Todo indica que, aunque “anda bien de salud”, según afirman en Morena, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no acudirá pronto, o tal vez nunca, con los líderes parlamentarios de la Cámara de Diputados. Resulta que les informó a los legisladores que acudirá “pasando” el problema del huachicol. Es decir, ¿cuando se resuelva? “El fiscal me pidió, por la situación con la que estaban ahora en la investigación del huachicol y otros temas delicados, que pasando eso él estaría en disposición de venir”, justificó el coordinador de los diputados guindas, Ricardo Monreal. Pues que lo esperen sentados.

¿Cederá Noroña la presidencia del Senado?

Resulta que sólo, y sólo si la senadora Laura Itzel Castillo se apunta para presidir la Mesa Directiva del Senado, como se anda diciendo en los pasillos senatoriales, Gerardo Fernández Noroña no iría por la reelección, como una “deferencia” hacia la hija de don Heberto. La morenista se sumaría a la lista que encabeza la yucateca Verónica Camino, quien lleva siete años como secretaria de la mesa. Resalta que aunque se dijo que la petista Geovanna Bañuelos fue invitada a la contienda, la bancada morenista parece que ni de chiste dejará el puesto a un partido aliado, pero minoritario. ¿Será la carta más fuerte?

Alistan visas electrónicas

Nos cuentan desde el Caribe mexicano, donde este fin de semana estuvo Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo, que ahora sí va la visa electrónica para agilizar el ingreso al país de turistas, principalmente provenientes de Brasil y Colombia. El sector hotelero tomó con cierto recelo el anuncio, debido a que desde hace más de un año se prometió la implementación de este documento. Sin embargo, “en esta ocasión sí se hará”, aseguró la funcionaria, ya que forma parte de los preparativos que se tienen para recibir a miles de aficionados que viajarán al país por el Mundial de Futbol.

Buques de EU en aguas mexicanas

La presidenta Claudia Sheinbaum negó ayer que buques de Estados Unidos hagan incursiones en territorio mexicano. De acuerdo con la mandataria, las embarcaciones estadounidenses, cuando entran a aguas nacionales para presuntamente “cargar combustible”, tienen un permiso de la Secretaría de Marina a través de tratados internacionales de navegación. Sin embargo, al mismo tiempo, reconoció que existen “operaciones conjuntas” con Washington. Es decir, así como dice una cosa, dice otra.

Guiño al panismo de Guanajuato

Durante la discusión de la ley para formalizar la Guardia Nacional y pasarla al control de la Sedena, el morenista Emmanuel Reyes Carmona tuvo un guiño con el panismo, pues resaltó que a partir de la llegada de la gobernadora Libia Dennise García, quien sí se coordina con la presidenta Sheinbaum, Guanajuato “no es el mismo de hace unos meses” en materia de seguridad. Eso sí, como buen morenista, no dejó de echarle la culpa al pasado, diciendo que Diego Sinhue, por perezoso y no asistir a las reuniones del gabinete de seguridad, no escuchaba y caía en omisiones.