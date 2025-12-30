Chiapas aprueba reformar su escudo: ¿Cómo queda con los nuevos símbolos y qué significan?

El Congreso destacó que esta modificación no responde a una decisión unilateral, sino a una construcción colectiva. (Foto: Congreso Chiapas)

El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este martes una reforma al escudo estatal con el objetivo de actualizar su representación simbólica y reflejar un nuevo horizonte de identidad, inclusión e igualdad, de acuerdo con información oficial del Poder Legislativo local.

La modificación incorpora elementos visuales y culturales que refuerzan el legado indígena, natural e histórico de la entidad.

El dictamen fue presentado por las comisiones unidas de Educación y de la Cultura y la Chiapanequidad, y modifica diversas disposiciones de la Ley del Escudo y el Himno del Estado de Chiapas.

De acuerdo con el Congreso, el nuevo diseño no sustituye la esencia del escudo, sino que la amplía mediante agregados de identidad que reconocen a los pueblos originarios, la biodiversidad, la memoria histórica y la diversidad cultural de Chiapas.

¿Por qué se modificó el escudo de Chiapas?

La reforma al escudo de Chiapas surge como resultado de un proceso de participación ciudadana que incluyó foros universitarios y consultas con representantes de la sociedad civil, sectores culturales y pueblos originarios, según informó el Congreso del Estado.

El objetivo central fue actualizar la imagen institucional del escudo para que refleje de manera más fiel la identidad contemporánea del estado, integrando elementos que históricamente habían quedado fuera de la simbología oficial.

Legisladores señalaron que la iniciativa busca reconciliar el pasado indígena y mestizo, así como fortalecer valores de sostenibilidad, humanismo e inclusión.

El Congreso destacó que esta modificación no responde a una decisión unilateral, sino a una construcción colectiva que reivindica la diversidad cultural y el arraigo territorial.

En ese sentido, el escudo renovado pretende ser un símbolo vivo que represente tanto la historia como los desafíos actuales de Chiapas.

¿Qué cambios se le hicieron al escudo y qué significan?

El nuevo diseño del escudo del estado de Chiapas incorpora una serie de símbolos denominados “agregados de identidad”, cuyo significado está directamente relacionado con la cosmovisión indígena, la naturaleza y la historia regional, de acuerdo con la explicación oficial difundida por el Congreso.

Entre los elementos destacados se encuentra el tocado maya, inspirado en el rey Pakal, que simboliza prosperidad, grandeza y compromiso con el desarrollo y el bienestar.

También se integra el cero maya, emblema del origen, el equilibrio y la continuidad del tiempo dentro del conocimiento matemático y cosmogónico de esta civilización.

La riqueza natural del estado se refleja con la inclusión del Cañón del Sumidero, como símbolo de fortaleza natural y resistencia histórica; el Río Grande, que representa la vida, la biodiversidad y el sustento comunitario; y el Volcán Tacaná, asociado con la fuerza territorial, la unidad cultural y la conservación ecológica.

En el ámbito cultural y espiritual, el escudo ahora incorpora la ceiba, árbol sagrado que conecta el cielo, la tierra y el inframundo, así como la planta de maíz con mazorcas, que simboliza la base alimentaria, agrícola y económica del pueblo chiapaneco.

El bastón de mando en descanso representa la autoridad indígena sustentada en la sabiduría, la humildad y la responsabilidad comunitaria.

Otros elementos añadidos incluyen la pirámide del Templo de las Inscripciones de Palenque, como referencia al legado arqueológico del estado; la estrella, que simboliza rumbo, horizonte y equilibrio humano orientado al futuro; y el fondo de campo de gules, que honra los sacrificios y la resistencia indígena durante la Conquista.

Finalmente, el diseño incorpora un patrón de bordados sobre base textil y un bordado en forma de mariposa, que representan la cosmovisión ancestral, el ciclo solar, la herencia textil chiapaneca y la continuidad cultural entre lo terrestre, el sol y el inframundo.

Con información de Quadratín