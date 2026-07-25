Nueva alineación en el CJNG: ‘El Chorro’, yerno de ‘El Mencho’, burló a la ley en dos ocasiones

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, en febrero de 2026, la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) experimenta reacomodos y las autoridades de Estados Unidos pusieron la mira en la línea de sucesión.

Entre los siete perfiles más peligrosos de la organización, revelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destaca Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’, identificado como un posible sucesor del máximo líder del cártel.

Se trata de uno de los capos con un historial controvertido, ya que fuerzas federales lo capturaron en México en dos ocasiones y, en ambas, recuperó su libertad.

‘El Chorro’, el heredero por la vía familiar y financiera

Castillo Rodríguez fortaleció sus vínculos familiares al convertirse en yerno de ‘El Mencho’, tras casarse con Jessica Johanna Oseguera González.

Sin embargo, reportes de inteligencia del gobierno mexicano lo ubican no solo como integrante de la familia, sino también como operador financiero y enlace regional clave para la expansión del CJNG en México.

En el país, las autoridades lo investigan por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Dónde opera ‘El Chorro’ y cuál es su papel dentro del CJNG?

El peso de Castillo Rodríguez dentro del CJNG recae en el control de uno de los principales puntos logísticos del cártel: el puerto de Manzanillo, en Colima.

Presuntamente, este punto resulta crucial para el ingreso de precursores químicos provenientes de Asia, indispensables para la producción de drogas como el fentanilo y las metanfetaminas. Además, funciona como punto de entrada para la cocaína procedente de Colombia.

Según información del gobierno estadounidense, ‘El Chorro’ dicta órdenes directas a la célula del CJNG que controla Manzanillo, encabezada por narcotraficantes como los hermanos Jarquín Jarquín y Díaz de León Sauceda.

¿Cuántas veces fue detenido ‘El Chorro’? Sus antecedentes con la justicia mexicana

El 23 de junio de 2015, Castillo Rodríguez fue detenido en el municipio de Zapopan, Jalisco, junto con su cuñado, Rubén Oseguera González.

A pesar de la relevancia de los delitos que le imputaron, ‘El Chorro’ recuperó su libertad apenas una semana después, el 1 de julio de 2015, bajo el argumento de “falta de elementos para procesarlo”.

Sin embargo, Castillo Rodríguez no abandonó las actividades delictivas y permaneció en el radar de las autoridades. Coordinó actividades ilícitas y administró las finanzas del grupo criminal hasta que, el 6 de abril de 2016, fuerzas de seguridad lo detuvieron de nuevo en Guadalajara durante un operativo.

Durante esta segunda captura, ‘El Chorro’ portaba cuatro armas largas. Entre ellas destacaba un arma equipada con un aditamento lanzagranadas y un lanzador de cohetes RPG, armamento con características bélicas similares al que el cártel utilizó para derribar un helicóptero de la Sedena en mayo de 2015.

A pesar de que ‘El Chorro’ fue detenido con armamento antiaéreo, junto con dos presuntos cómplices, Edgar Ernesto Moreno Barragán y José Antonio Rodríguez Contreras, recuperó su libertad, aunque hasta la fecha se desconoce cómo o por qué.

Actualmente, ‘El Chorro’ opera en la clandestinidad y figura entre los principales objetivos de Washington.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos volvió a incluirlo en su lista de actores criminales bloqueados, al reconocer su papel estratégico en la nueva etapa del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’.