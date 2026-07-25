Trump revive su guerra comercial y demuestra que los aranceles ‘llegaron para quedarse’

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que una investigación bajo la Sección 301 comenzaría de inmediato, aunque ese proceso puede tardar entre cuatro y 18 meses. (Foto: EFE)

El presidente Donald Trump había guardado silencio en gran medida sobre las guerras comerciales desde que la Suprema Corte de Estados Unidos anuló sus aranceles y comenzó el conflicto con Irán en febrero, lo que llevó a muchos a pensar que su campaña de impuestos a las importaciones se desvanecería hasta después de las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre.

“Lo que aprendimos esta semana es que eso no es cierto”, dijo Josh Lipsky, vicepresidente y presidente de Economía Internacional del Atlantic Council, a MS NOW el viernes.

“Donald Trump está comprometido con reconstruir el muro arancelario”.

Aranceles de Trump ‘llegaron para quedarse’

Lipsky argumentó en un ensayo publicado a principios de esta semana en The New York Times que los aranceles de Trump llegaron para quedarse y que los obstáculos para eliminarlos no serían los desafíos legales, sino el temor de provocar nerviosismo en el mercado de bonos debido a los ingresos que generan los aranceles.

“Los mercados financieros de Estados Unidos pasaron de odiar los aranceles a poder vivir con ellos y, finalmente, a necesitarlos para ayudar a hacer frente al déficit del país”, escribió Lipsky.

Chad Bown, investigador sénior del Peterson Institute for International Economics y coautor del libro How to Win a Trade War, consideró que la administración Trump desaprovechó una oportunidad durante una semana marcada por los titulares sobre comercio.

“La administración Trump continúa imponiendo aranceles a socios y aliados y no está abordando el desafío más importante: China”, dijo Bown a BBC News.

El regreso de las amenazas arancelarias de Trump

Este es el recuento de cómo transcurrió la semana:

¿Qué dijo Trump el lunes sobre los aranceles?

La Casa Blanca anunció un arancel de 50 por ciento a importaciones canadienses por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares, equivalente a cerca de 5 por ciento del total que cruza cada año la frontera desde el vecino del norte de Estados Unidos.

A menos que Canadá atienda las quejas de Washington relacionadas con los automóviles, los productos lácteos y las bebidas alcohólicas, los gravámenes entrarían en vigor el 19 de agosto.

La medida sorprendió porque Trump invocó la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930, que otorga al presidente la facultad de imponer aranceles a países considerados discriminatorios contra el comercio estadounidense.

Esa disposición —mejor conocida como Smoot-Hawley y popularizada en la película Un experto en diversión (Ferris Bueller’s Day Off)— nunca había sido utilizada para imponer aranceles.

“Esperamos que esta última medida sea probablemente una prueba y que la Sección 338 pueda convertirse en la herramienta de referencia de Trump para las disputas internacionales”, escribió Chris Kennedy, de Bloomberg Economics, en una nota de investigación publicada esta semana.

El martes, Trump dio ultimátum a fabricantes de medicamentos genéricos

En una publicación en redes sociales, Trump dio a los fabricantes de medicamentos genéricos un plazo de dos años para trasladar su producción a Estados Unidos o enfrentar un arancel de 100 por ciento a partir de agosto de 2028.

La medida alteraría una cadena de suministro global que mantiene accesibles los precios de los medicamentos genéricos para los estadounidenses. Los medicamentos sin patente abarcan desde analgésicos y antibióticos de uso cotidiano hasta tratamientos contra el colesterol y el cáncer, y se producen principalmente en fábricas de India, Europa y China.

Miércoles: Entran en vigor aranceles adicionales a Brasil

Entraron en vigor aranceles adicionales de 25 por ciento a las importaciones procedentes de Brasil, bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Los envíos de café, carne de res y ciertos productos de etanol quedaron exentos.

Bloomberg Economics señaló que Brasil enfrenta ahora el mayor aumento arancelario entre los principales socios comerciales de Estados Unidos en comparación con el cierre de 2024.

El gobierno de Brasil presentó un paquete de ayuda por 18 mil 500 millones de reales (3 mil 600 millones de dólares) en créditos para los exportadores afectados por los nuevos aranceles estadounidenses.

Mientras tanto, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, compareció ante el Comité de Finanzas del Senado y respondió a las críticas de los demócratas del panel, quienes responsabilizaron a los aranceles de impulsar la inflación y perjudicar a los consumidores estadounidenses.

Jueves: EU anuncia aranceles del 10%

Greer anunció aranceles de 10 y 12.5 por ciento a las importaciones procedentes de la mayoría de los principales socios comerciales de Estados Unidos, con entrada en vigor el viernes.

La razón citada fue que las 60 economías objetivo no cuentan con normas que prohíban el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro o no las aplican de manera adecuada, según una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) realizada bajo la Sección 301.

La medida mantuvo de facto el arancel base de Estados Unidos en 10 por ciento, debido a que un gravamen de ese mismo nivel —impuesto como medida provisional después de que Trump perdió ante la Suprema Corte— expiró el viernes tras 150 días.

Bloomberg Economics calculó que la tasa arancelaria efectiva promedio de Estados Unidos aumentó 0.1 puntos porcentuales, hasta 10.7 por ciento.

Viernes: Empresas demandan a EU por aranceles

Pequeñas empresas presentaron dos demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, en las que acusaron a Trump y a funcionarios estadounidenses de utilizar ilegalmente la Sección 301 para reemplazar sus aranceles anteriores, anulados por la Suprema Corte.

Por separado, el presidente estadounidense amenazó con imponer nuevos aranceles a productos de la Unión Europea en represalia por una multa de mil millones de dólares impuesta a Alphabet Inc., empresa matriz de Google, lo que inyectó una nueva dosis de incertidumbre en la relación comercial entre ambas partes, justo cuando parecía que lo peor de las tensiones había quedado atrás por el momento.

En una publicación en redes sociales, Trump dijo que una investigación bajo la Sección 301 comenzaría de inmediato, aunque ese proceso puede tardar entre cuatro y 18 meses.

Un día antes, Greer había emitido un comunicado en el que criticó a la UE por la multa contra Google y por un préstamo reciente a Airbus SE, lo que podría reavivar una disputa transatlántica sobre subsidios entre el fabricante de aviones y su principal rival, Boeing Co.