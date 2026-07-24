México descarta ‘vengarse’ de Trump con tarifas a EU: ‘Si tú pones aranceles, ellos van a poner más’

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, descartó que la respuesta de México a EU sea responder con más aranceles.

Marcelo Ebrard, secretario de Econonmía, descartó una ‘venganza’ contra Estados Unidos por los nuevos aranceles que anunció el presidente Donald Trump contra Méxio y al menos 60 países.

“Nosotros hemos escogido una línea de no escalar el conflicto porque si pones aranceles, ellos van a poner más aranceles o van a subir las tarifas y es muy improbable que al final del día les ganes porque es la economía más grande del mundo”, dijo Ebrard en entrevista con Azucena Uresti.

El excanciller consideró que México tiene cierta ventaja debido a todos los trabajos y mesas de negociaciones encabezadas con Estados Unidos sobre el T-MEC, en comparación con países que tomaron represalias.

“No creo que sea el mejor camino en este momento y menos con lo que está haciendo el presidente Trump”, añadió Ebrard.

México ‘esquiva’ nuevos aranceles de Trump gracias al T-MEC

México evitó la aplicación de los nuevos aranceles que Estados Unidos impondrá a por presunta producción con trabajo forzoso, al conservar el trato preferencial para las exportaciones que cumplen el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), informó la Secretaría de Economía.

La dependencia explicó que Washington dejará de aplicar desde este viernes 24 de julio los gravámenes sustentados en la Sección 122 de su legislación comercial para sustituirlos por medidas emitidas bajo la Sección 301, relacionadas con el trabajo forzoso.

Sin embargo, este cambio jurídico no modifica el trato arancelario para México. La Secretaría de Economía detalló que alrededor de un 85 por ciento de las exportaciones mexicanas continuará ingresando al mercado estadounidense con arancel cero al estar amparadas por el T-MEC.

En tanto, el resto de los productos que no cumplen con las disposiciones del tratado seguirá pagando un 10 por ciento de arancel, la misma tarifa que enfrentaba hasta ahora bajo la sección 122.

“Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló la dependencia, al subrayar que la medida preserva la ventaja competitiva de México frente a otras economías sujetas a los nuevos gravámenes.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el documento estadounidense mantiene excluidas de las nuevas medidas a las exportaciones mexicanas cubiertas por el acuerdo comercial.

“Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80 por ciento, que cumplen con el Tratado de Libre Comercio que tenemos, el T-MEC. Es decir, no hay cambio en eso”, sostuvo el funcionario.

Así reaccionó Canadá contra los nuevos aranceles de Trump

La postura del secretario de Economía ocurre luego de que hace unos días, Mark Carney, primer ministro de Canadá, aseguró que respondería a los aranceles de Trump con más gravámenes.

Además, acusó a EU de violar el T-MEC. “Esta es la más reciente de una serie de acciones comerciales unilaterales de Estados Unidos que comenzaron con la imposición de una serie de aranceles en violación directa del Tratado”, dijo.

Sin embargo, este viernes Carney ‘suavizó’ el tono con EU y aseguró que Canadá tiene la disposición de responder a los aranceles, pero confió que será a través de nuevos acuerdos comerciales.

“Si estos aranceles, u otras medidas, entran en vigor, hay toda una gama de cosas que podemos hacer al respecto”, señaló.

*Con información de EFE