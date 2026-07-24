Termina tercera ronda para revisar el T-MEC con avances entre México y EU

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Jamieson Greer, a la espera de una nueva ronda de negociaciones del T-MEC.

México y Estados Unidos marcaron hasta septiembre la siguiente etapa de la revisión del T-MEC, luego de que ambas delegaciones calificaron como “constructiva” la tercera ronda de conversaciones bilaterales realizada esta semana en la Ciudad de México, donde reportaron avances en temas considerados estratégicos para la integración regional.

La Secretaría de Economía informó que las negociaciones, celebradas del 21 al 23 de julio y encabezadas por el secretario Marcelo Ebrard y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, permitieron avanzar en asuntos relacionados con el acero, aluminio, productos derivados, cadenas de valor y la sustitución de importaciones provenientes de Asia.

Como resultado de los encuentros, ambos gobiernos acordaron realizar una cuarta ronda de conversaciones durante la primera quincena de septiembre, con el objetivo de continuar la revisión conjunta del T-MEC.

En un comunicado conjunto, la USTR y la Secretaría de Economía de México afirmaron que la presidenta Sheinbaum y el embajador Greer revisaron el estatus de las discusiones en esta ronda de negociaciones en temas relacionados con la seguridad económica, el trabajo, la agricultura, así como los servicios de pagos electrónicos, acero y aluminio y sus productos derivados y automóviles.

Destacaron que durante la reunión que se llevó a cabo en Palacio Nacional, el embajador Jamieson Greer agradeció a la mandataria su liderazgo y compromiso para fortalecer la relación económica entre Estados Unidos y México.

“Ambos coincidieron en la importancia de la cooperación bilateral y subrayaron la urgencia de robustecer la manufactura en América del Norte, reforzar las cadenas regionales de suministro y hacer frente al aprovechamiento indebido por parte de países no integrantes del tratado (free-riding)”, señaló el posicionamiento.

El secretario Ebrard y Greer destacaron el continuo diálogo constructivo entre la Secretaría de Economía de México y la USTR, e instruyeron a sus equipos a celebrar la cuarta ronda de negociaciones bilaterales en Washington, D.C., contemplada en septiembre de 2026.

Revisión del T-MEC afronta cadenas de suministro

De acuerdo con la Secretaría de Economía, los trabajos de las próximas reuniones entre los países socios del T-MEC en septiembre próximo tienen la finalidad de fortalecer la seguridad económica de América del Norte y elevar la competitividad regional mediante una mayor integración de las cadenas de suministro, en un contexto en el que el gobierno del presidente Donald Trump ha impulsado políticas para reducir su dependencia de proveedores asiáticos.

La Secretaría de Economía destacó además que México mantiene su ventaja arancelaria en el mercado estadounidense, ya que 85 por ciento de las exportaciones nacionales continúan ingresando con arancel cero, al amparo del T-MEC.

La tercera ronda se realizó apenas unas semanas después de la reunión ministerial del 1 de julio entre los tres socios comerciales, en la que se puso en marcha el proceso de revisión del tratado. Desde entonces, México y Estados Unidos han optado por mantener un diálogo bilateral para desahogar los temas técnicos de mayor complejidad antes de una nueva reunión trilateral.

Revisión del T-MEC: Queda pendiente el tema de seguridad y agua

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que los temas de seguridad fronteriza y agua formen parte de la revisión y una posible renovación del T-MEC.

Un día antes, Jamieson Greer afirmó, durante una audiencia en el Capitolio, que la renovación del T-MEC será difícil si el presidente Donald Trump considera que México no colabora en todas las áreas de la relación bilateral, incluyendo seguridad fronteriza y en temas de agua.

Cuestionada al respecto en la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria mexicana dejó en claro que ambos temas han sido abordados en otras mesas de coordinación con Washington, pero no en la relacionada a los temas comerciales.

“Yo creo que más bien estaba contestando en relación con lo que le preguntaron en el Senado, porque no ha estado en la mesa de esos temas. Más bien son parte de otras mesas de coordinación que tenemos con Estados Unidos”, dijo.

La mandataria afirmó que, en el tema relacionado con el agua, el Gobierno mexicano ha cumplido con el Tratado de Aguas de 1944.

“Sí, es muy importante, porque ayer él estuvo en el Congreso o en el Senado, y ahí senadores de Texas, creo, no sé si fue al Senado o al Congreso. En el Senado le plantearon que no estamos cumpliendo con la cuota del agua, eso es falso, estamos cumpliendo perfectamente. Y hay total acuerdo con Estados Unidos, y este año que esperamos que llueva más, pues, todavía se va a cumplir. O sea, no, no hay ningún problema en este momento con el tema del agua”, sostuvo Sheinbaum.