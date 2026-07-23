EU oficializa arancel de 10% a México por productos de trabajo forzado en plena revisión del T-MEC

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el viernes a las 00:01 horas, tiempo de Nueva York. (Fotoarte: El Financiero)

Estados Unidos cobrará aranceles de al menos 10 por ciento a las importaciones procedentes de la mayoría de sus principales socios comerciales, en lo que representa hasta ahora el mayor esfuerzo por reconstruir el muro arancelario del presidente Donald Trump, debilitado por la Suprema Corte.

Los nuevos gravámenes, detallados este jueves por altos funcionarios de la administración, son resultado de una investigación sobre el supuesto fracaso de alrededor de 60 economías para prevenir el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, en perjuicio de los trabajadores estadounidenses.

Los productos provenientes de unos 10 socios comerciales considerados países que han adoptado prohibiciones contra el trabajo forzoso estarán sujetos a aranceles de 10 por ciento, mientras que las mercancías de varias decenas de otros países enfrentarán un gravamen de 12.5 por ciento.

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo arancel de EU a México?

Los nuevos aranceles entrarán en vigor el viernes a las 00:01 horas, tiempo de Nueva York, de acuerdo con un alto funcionario de la administración que solicitó el anonimato para explicar el plan antes de su publicación.

El funcionario señaló que los gravámenes no se aplicarán a ciertos productos que ya hayan sido cargados en embarcaciones antes de esa hora.

¿Qué dijo México sobre el nuevo arancel de Trump?

Tras el anuncio, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aclaró que el arancel de 10 por ciento no afecta a cerca de 80 por ciento de los productos que México exporta a EU y que cumplen con las reglas del T-MEC.

El funcionario añadió que Jamieson Greer adelantó a la presidenta Claudia Sheinbaum la decisión del Gobierno de EU sobre la tarifa de 10 por ciento.

“No afecta o cambia la posición que teníamos hasta ahora. Ese 10 por ciento es el mismo nivel que teníamos” de aranceles, explicó en un video publicado en su cuenta de X.

¿Qué se sabe del nuevo arancel de Trump?

Los aranceles por trabajo forzoso representan el movimiento más amplio de Trump hacia la restauración de su régimen arancelario proteccionista desde que sus gravámenes anteriores fueron anulados por la Suprema Corte.

Después de ese revés, impuso un impuesto global de 10 por ciento a las importaciones, que expira el viernes. El momento elegido para aplicar los nuevos gravámenes garantiza que no habrá un vacío entre ambos.

La administración había anticipado esta medida el mes pasado, cuando publicó los resultados de su investigación sobre trabajo forzoso.

Otro funcionario señaló que habrá algunos cambios respecto de la propuesta original, entre ellos que India tendrá un arancel de 10 por ciento en lugar del nivel de 12.5 por ciento que se había amenazado inicialmente.

Las importaciones de combustibles, alimentos y fertilizantes estarán exentas de los nuevos aranceles, al igual que productos como automóviles, metales y medicamentos que están sujetos a gravámenes separados y específicos por sector. También quedarán excluidos los productos cubiertos por el acuerdo comercial de América del Norte con México y Canadá.

Países piden ser excluidos del arancel de Trump

La administración Trump ha recibido numerosas solicitudes para obtener miles de exenciones adicionales, afirmó el funcionario.

El plan incluirá exenciones globales y específicas por país, basadas en compromisos derivados de acuerdos que Trump ya alcanzó con gobiernos extranjeros, según el funcionario.

Un alto funcionario de la administración rechazó la idea de que Trump esté imponiendo los nuevos aranceles únicamente como reemplazo de los gravámenes anteriores que fueron anulados, pero también afirmó que el presidente utilizará todas las herramientas a su alcance y no permitirá que una decisión judicial socave su política comercial.

El funcionario sugirió que la administración tenía previsto imponer los aranceles por trabajo forzoso de cualquier manera y que ahora los está implementando para evitar alteraciones para las empresas estadounidenses.

Algunos importadores podrían impugnar los nuevos aranceles ante los tribunales.

¿Faltan aranceles que imponer este año? ‘Hay incertidumbre’

“Todavía hay mucha incertidumbre. Aún existe la posibilidad de que se impongan muchos aranceles este año”, afirmó.

“Antes de esta semana había una especie de pausa y quizá parecía que había más certeza de la que realmente existe. Hay algo que sigo diciéndole a la gente: todavía queda mucho por venir a medida que avance este año”.

¿Por qué EU impuso nuevos aranceles a México?

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos propuso los nuevos gravámenes tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

El informe recomendó un arancel de 12.5 por ciento para los países considerados carentes de leyes que prohíban las importaciones producidas mediante trabajo forzoso.

También recomendó un impuesto de importación de 10 por ciento para los productos provenientes de economías que cuentan con esas prohibiciones, pero no las hacen cumplir de manera suficiente o se han comprometido a hacerlo.

Países como India y Noruega han rechazado las acusaciones.

En Canadá, un proyecto de ley presentado en junio busca fortalecer la “capacidad del gobierno para identificar, interceptar y prohibir en la frontera bienes vinculados con el trabajo forzoso, al tiempo que brinda certeza y transparencia a las empresas que operan en Canadá o comercian con el país”, de acuerdo con un documento público presentado en el caso.

La decisión de la Casa Blanca se produjo después del anuncio del 15 de julio de que Estados Unidos, también invocando la Sección 301, comenzará a cobrar un arancel de 25 por ciento a los importadores de ciertos productos procedentes de Brasil, tras una investigación que acusó al país de incurrir en prácticas comerciales injustas.

La serie de investigaciones bajo la Sección 301 incluye una revisión de la capacidad manufacturera excedente de los socios comerciales de Estados Unidos, aunque no está claro cuándo se publicarán los resultados de esa investigación ni si los futuros aranceles derivados de ella se acumularán a los propuestos en la investigación sobre trabajo forzoso.

Greer dijo recientemente que la investigación sobre el exceso de capacidad está tardando más que la investigación sobre trabajo forzoso. “Estamos tratando de asegurarnos de que realmente cumplimos con el texto de la ley”, declaró en una entrevista con Bloomberg Television la semana pasada.