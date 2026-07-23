‘Esta guerra debe terminar’: Cámara de Representantes de EU pide a Trump detener ataques a Irán

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves por segunda vez una resolución de carácter simbólico para presionar al presidente, Donald Trump, a detener la guerra en Irán que comenzaron EU e Israel el pasado 28 de febrero.

La votación salió adelante por 214 votos frente a 208 gracias a que cuatro congresistas de la mayoría republicana se unieron a la oposición demócrata.

La resolución fue aprobada en plena polémica por la muerte la semana pasada de cuatro militares estadounidenses en ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas del país norteamericano desde que se rompió el alto el fuego entre Washington y Teherán.

“Esta votación nos exige encontrar la fuerza para enviar un mensaje claro y contundente a este presidente de los Estados Unidos: el Congreso reafirma nuestra autoridad en materia de guerra. Esta guerra debe terminar”, aseguró la impulsora de la resolución, la demócrata Pramila Jayapal, antes de la votación.

Dieciocho soldados han muerto desde que comenzaron las operaciones en febrero y el Departamento de Guerra informó el lunes de que cerca de 100 efectivos han resultado heridos en las últimas dos semanas durante la actual escalada del conflicto, que complica los esfuerzos para negociar un acuerdo de paz.

El mes pasado, tanto la Cámara de Representantes como el Senado habían aprobado sendas resoluciones para poner fin a la guerra de EU en Irán, lo que refleja las fisuras dentro del Partido Republicano, que tiene mayoría en el Congreso.

Estas votaciones sirven para invocar la llamada Resolución de Poderes de Guerra, una ley que limita la capacidad del presidente para ordenar operaciones militares sin autorización del Congreso, aunque Trump puede vetarla.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró en su intervención en el pleno antes de la votación que “la guerra de Trump se está intensificando, no disminuyendo”.

“Si Trump no quiere escuchar al pueblo estadounidenses y poner fin a esta guerra, entonces el Congreso debe hacerlo”, concluyó.